¿Qué (o quién) detiene a Putin?

Se cumplieron dos semanas del ataque de tropas rusas en territorio ucraniano. Los saldos ya son de horror: más de dos millones de refugiados que han logrado salir de Ucrania (ONU), miles de muertos en la zona de conflicto (cada gobierno trae sus datos), las principales ciudades bombardeadas por las tropas de Vladimir Putin, mientras el mundo mira con horror las escenas de guerra que, a este paso, tienden a normalizarse y pronto dejarán de ser noticia.

Todo sucede frente al fracaso de la diplomacia y los mecanismos para desactivar este tipo de actos bélicos. El ataque militar de Rusia a Ucrania fue largamente planeado y avisado. Nadie que haya seguido los dichos del presidente Putin, su narrativa y sus acciones militares desde hace meses, podría llamarse a sorpresa. Las señales estuvieron frente a la mirada del mundo. Nadie, sin embargo, pudo contener lo que estalló. La diplomacia, perdió.

Parece que el rediseño de la seguridad internacional, derivado de la Segunda Guerra Mundial, se agotó. En ese contexto, es innegable que la población civil de la zona bajo ataque está llevando la peor parte. Esa población poco tiene que ver con cálculos y ambiciones de un bando y otro.

Las sanciones llueven por todos los frentes. De lo económico a lo cultural, pasando por lo deportivo y el entretenimiento, el mundo intenta estrangular a Rusia y dejar a Putin como el apestado, en solitario.

Apple ya no está más en Rusia. Lo mismo Amazon y Netflix. Vaya, hasta OnlyFans y PornHub bloquearon los accesos desde aquel país. Facebook e Instagram, ni se diga. Chevrolet, Ford, Renault, Porsche, Volkswagen, Jaguar, BMW, Cadillac, Mercedes Benz, Harley Davidson andan en las mismas. Adidas y Nike, también. Coca Cola no se vende más en territorio ruso. DHL y FedEx, están fuera del mercado. Visa y Mastercard le dieron la espalda al sistema bancario ruso Disney, Paramount, Sony, Warner Bros, no distribuyen más sus películas allá. La FIFA sacó a Rusia del Mundial Qatar 2022 y el Comité Olímpico Internacional, de los Juegos Paralímpicos de invierno que comenzaron hace un par de días. La lista es interminable. Pero nada detiene a Putin.

“Viene lo más duro. Rusia quiere apoderarse del territorio ucraniano”, dijo Emmanuel Macron apenas hace una semana, tras una llamada telefónica de hora y media con el presidente ruso. Ayer se encontraron los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, en Turquía. Pero nada parece frenar la escalada.

El asedio a la capital de Ucrania, Kiev, es incesante. ¿Es solo cuestión de tiempo para que caiga? ¿Ahí terminaría todo? ¿O con el dominio ruso sobre territorio ucraniano, comenzará una escalada mayor? ¿Si el gobierno de Volodímir Zelensky es depuesto, habrá triunfado Rusia? ¿A qué costo? ¿Intervendrá la Unión Europea militarmente? ¿Putin buscará anexarse aquel país libre y soberano? ¿Intentará imponer un gobierno afín? ¿Ya asfixiada la economía rusa y sin mucho más que perder, irá más allá e intentará reconfigurar lo que algún día fue la Unión Soviética? A dos semanas de comenzada la guerra, las preguntas se acumulan.

