Se equivocan al decir que Ninel Conde no puede enseñar más en Only Fans

SE EQUIVOCAN LOS QUE DICEN QUE YA LE VIERON TODO A NINEL CONDE ¿Y QUÉ MÁS PUEDE ENSEÑAR EN ONLY FANS?

Muchos dicen ¿qué nos puede enseñar Ninel en Only Fans que no le hemos visto antes? Sólo que nos muestre su papanicolau no tiene nada nuevo que mostrarnos, ¡equivocación!

Only fans es una nueva modalidad de negocio, es vender sexo a domicilio y tu comprarlo desde tu casa, que incluye desde vender tus fotos desnuda hasta pedirle a tu estrella vía internet que te haga un “striptease” virtual, siempre y cuando tu pagues el precio que te pone la estrella por enseñarle tu “puerquito”.

Ninel Conde se sabe vender muy bien y sacarle provecho a todo a diferencia de Lorena Herrera que lleva años matándose en el gimnasio, y bien podría hacerlo, podría al igual que Ninel aprovechar su cuerpecito, ahora que hay tanta inflación, recesión y que el limón está a 120 pesos.

¿ACASO YURI Y MARÍA LEÓN SON CAPACES DE MONTAR UNA PELEA INEXISTENTE ACUSÁNDOSE UNA A LA OTRA DE PLAGIO CON TAL DE SACAR UN ÉXITO A DUETO Y QUE PEGUE CON TUBO?

Dicen que la pelea a tuitazos de María León y Yuri donde ambas se acusan y se reclaman la una a la otra por presunto plagio es sólo un engaño y una estrategia para que la canción que sacarán a dueto pegue con bat.

Si como afirman muchos colegas periodistas, dichas acusaciones entre ambas cantantes son para promocionar su dueto, pues me parece una estrategia muy barata para cualquier cantante de la calidad de ellas, eso por un lado, pero aún me parece más grave si eres cristiana porque eso sería una publicidad engañosa y como cristiana se supone no debes engañar a nadie y menos al público que te ama sobre todo porque son dos “figurones” que no necesitan de eso, ojo, lo digo sólo en caso que sus tuits sean “bloff”.

JUSTIN BIEBER PAGA MÁS POR UN CUADRO VIRTUAL DE UN CHANGO ABURRIDO QUE LO QUE CUESTA COMPRAR UNA PINTURA REAL DE FRIDA KAHLO

Justin Bieber se gasta más de un millón de dólares en una obra de arte digital del pintor Yuga Labs que es parte de su colección virtual de pinturas intitulada: “changos aburridos” que se vende desde un millón hasta 24 millones de dólares, o sea, unos changos aburridos ya valen más que las pinturas reales de nuestra Frida Kahlo.

Eso no es todo, Thalia, cambió su foto de perfil en sus redes seguidas por millones de personas y puso la foto del cuadro de uno de los changos aburridos en vez de la de ella como dando a entender que ella ya también es propietaria de una de estas obras virtuales.

También hay changos de carne y hueso que pintan, no su autorretrato pero si pintan el aburrimiento de los humanos.

Viendo en qué gastan su dinero los millonarios, lo que hace Ninel al vender su desnudez virtualmente en Only Fans, suena mucho más divertido que comprar e invertir en los “changos aburridos” virtuales.

POR SHANIK BERMAN

