¿Quién y qué hace la oposición?

Uno de los preceptos de la democracia constitucional es la vigencia de la pluralidad de voces, existencia del sistema de partidos políticos, sociedad civil, y división de poderes para garantizar pesos y contrapesos. Claro, esto desde el punto de vista deontológico (deber ser), porque cuando lo contrastamos con la realidad, encontramos una enorme distancia entre una y otra.

Particularmente nos llama la atención porque hoy existen dos personas, una institución, varios opinólogos y un ente, los que pareciera hacen las veces de oposición en México. Claudio X. González a la cabeza ayudado por Gustavo de Hoyos. Es notorio y público. Desde la atención que le da el Presidente de la República, y las redes que se conocen en el círculo rojo de la política, organiza a María Amparo Casar, quien dirige Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, que aunque el discurso público dicen ser "independientes", y ella a su vez se sostiene técnicamente de Darío Ramírez (ex Artículo 19 y ex Coordinador de DDHH en Segob en el gobierno de Felipe Calderón) quien creó un grupo técnico que coordina la mayor parte investigaciones.

Ahí es justo donde se genera la estrategia, estructura, diseño y ejecución de toda investigación, preparación de juicios, definición de narrativa, y agentes que colaborarán. Como el propagandeo (porque queda claro que es propaganda) a través de agencias de comunicación, consultorías y hasta periodistas que dan salida a la información. Hoy en día se logra con columnas de opinión y notas periodísticas, reportajes, y sobre todo pauta en redes sociales (YouTube, Facebook y TikTok fundamentalmente). Subcontratan casi todos los servicios para mantener un equipo delgado, rectoría y discreción en el manejo de información con el fin de que "truenen" de manera eficaz las bombas de información que preparan. Así funcionó por ejemplo, la investigación de las casas en Houston de José Ramón López Beltrán.

Lo relevante de esta descripción no es que o quien lo haga, porque me parece que es parte de una democracia sana, sobre todo en términos de transparencia, gobierno abierto y contrapesos necesarios, como lo señalé en un principio. Lo preocupante es que a eso se reduzca la oposición. Es básicamente una empresa consultora con funciones de contrapeso político, con un financiamiento desconocido, y con fines también muy vagos y ambiguos. Porque nadie puede asegurar que institucionalmente tienen diseño, herramientas e instrumentos para que garanticen esos objetivos constitucionales.

En realidad esto habla muy mal de los partidos políticos y sus dirigentes, deja en ridículo la representación popular y nos ofrece un negro futuro para la competencia electoral. Incluso, vuelve aberrante la reunión e insistencia por parte de las dirigencias del PRI, PAN y PRD con la cabeza de ese grupo para bajar su influencia y aparición pública con el argumento que les resta credibilidad e interlocución (poder de negociación) con el Presidente de la República. Más inaudito es que Claudio X González haya cedido a la petición.

En el fondo es absolutamente vergonzoso el valor y posicionamiento que tienen hoy los partidos políticos de oposición y sus elegidos (ya que la población en su sano juicio jamás hubiera votado por la mayoría de ellos), y que sean éstos los que pretendan hablar por el resto de los mexicanos. Ni unos ni otros lo logran, pero tampoco hacen siquiera el menor esfuerzo para hacerlo. Un ejemplo es la designación de los candidatos a las 6 gubernaturas.

Sin embargo lo que más preocupación debe generar en la sociedad, es que esta oposición a partir del señor X. González ni es política en capacidad, conocimiento, experiencia y operación, y tampoco la obtendrá en los años venideros. Porque la política es mucho más que la capacidad de financiamiento y un par de ideas, incluso la subcontratación de ideas a publicistas y consultores en marketing político. Porque la política, es realidad no ficción e intento de experimentación a partir de jóvenes con apps en teléfonos celulares y tarjetas de crédito. Porque la política, va mucho más allá de la racionalidad o inteligencia. Esto nos explica porque el fallido pero muy vociferante intento de oposición que tenemos.

Pero lo más ridículo, es que estas personas representadas por el señor X. González no comprendan que los únicos que tienen presupuesto garantizado en la Constitución Federal son los partidos políticos, y que ahora lo intentan utilizar para lograr lo que ellos por ineptitud o incapacidad total no pueden, y el porque éste, no haya logrado ni una sola posición en las Cámaras. Ni una sola.

Una vez más, aquella frase tan utilizada creada por The Economist les queda perfecto: no entienden que no entienden.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ

MAAZ