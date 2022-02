Frente a la amenaza apocalíptica: la Paz mundial

El avance de la sociedad, en todos los rubros, ha sido extraordinario; podemos afirmar que estamos frente a una nueva Era, la de la gran tecnología, donde el tiempo, el espacio y la comunicación han cambiado radicalmente. También –y eso habrá que subrayarlo— el armamento nuclear que en caso de una conflagración mundial definitivamente acabaría –de manera apocalíptica— con el Planeta.

Vienen a cuento estas reflexiones, porque una vez más las tensiones de la geopolítica nos ponen al borde del abismo.

Hace unas semanas apareció un libro de ciencia ficción del extraordinario novelista Ken Follet, titulado “Nunca”, donde plantea –con su extraordinaria imaginación— un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, que afecta a Japón, China y, desde luego, Estados Unidos, el tema que nos llamó la atención fue la afirmación del dominio de las grandes potencias sobre sus vecinos; esto nos recordó la más grave crisis que hemos vivió en los últimos 60 años.

La soberanía de Cuba en teoría podía permitirle decidir si tenía armas en su territorio o no; no obstante los Tratados Internacionales y la firme oposición de Kennedy impidieron el posicionamiento atómico de la Isla antillana, no sin antes sortear una crisis de enormes proporciones, que hoy recordamos frente a la tensión geopolítica entre Ucrania y Rusia, donde juega un papel vital la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), apoyada por Estados Unidos y convertida en una de las fuerzas armadas más grandes de la historia.

Rusia reclama su derecho a que, en la frontera de sus países vecinos, especialmente Ucrania, que es la parte geográfica más débil para invadir a la Federación Rusa, que ese país no pueda sumarse a dicha organización.

Por otra parte, el “derecho soberano” de cada nación y el principio de “no intervención”, implica otra interpretación como la que hizo en forma brillante nuestro representante en el Consejo de Seguridad de la ONU, doctor Juan Ramon de la Fuente, que se apegó a los principios constitucionales que establece la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna y a la Alianza estratégica militar que se ha consolidado en estos días con Estados Unidos.

Mientras tanto, en México discutimos mezquindades y pequeñeces: nos abocamos a realizar un ejercicio político francamente absurdo y paradójico, la revocación que nadie pide o la ratificación que nadie necesita; las víctimas del crimen organizado siguen aumentando y la tensión política del Partido en el Poder se acerca a un punto climático, frente a la rebeldía del Senador Ricardo Monreal que exige un proceso abierto para la elección del candidato presidencial y la decisión –ya tomada del Presidente de la República— de que ésta se realice por encuestas.

La oposición no tiene pies ni cabeza y sus argumentos repetitivos del fracaso del gobierno, a pesar de tener en muchas ocasiones sustento, no tiene ningún efecto sobre la población, que está harta del ruido mediático que no explica ni conduce a ningún camino.

Es tiempo ya de darle un rumbo claro al país, con un proyecto económico que defina las metas a las que aspiramos, dentro de los cauces constitucionales.

La Paz mundial debe ser el objetivo fundamental de nuestro tiempo y la distribución justa de la riqueza la meta social.

México está en tiempo de definir con claridad el futuro inmediato, pues de otra manera lamentablemente permaneceremos en el pantano de la incertidumbre.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

