¡¿Cuál recesión?!

Hoy me gustaría presentarles algunos de los “otros datos”. Si usted prefiere ver el vaso medio vacío: se dio el segundo contagio de COVID-19 del presidente López Obrador, el asesinato de cuatro periodistas, el escándalo de la mansión de Houston de “López Velarde”, el reporte de Inegi en el sentido de que los últimos dos trimestres la economía fue casi en reversa. El Salmeronazo y lo que se acumule esta semana. Sin embargo, mi Jaguar de la Selva se muestra optimista y siendo idealista, como lo es, durante su conferencia matutina del 2 de febrero (oloroso a tamales), él decidió no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno y presentó una serie de datos en donde aclara que la 4T no está enfocada al “crecimiento” de la economía, sino del “bienestar”. Porque la economía habla de acumulación de bienes y esta administración está preocupada en distribuir esos bienes.

Para un economista “dos trimestres de crecimiento negativo implican una recesión”, bueno, Andrés Manuel declaró tranquilo y hasta sonriente: “No estamos en recesión, porque se creció 5 por ciento dos trimestres abajo, porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo, el crecimiento del año pasado fue de 5 por ciento y no sólo debe verse el dato de crecimiento”.

Agregó que enero es uno de los meses en los que se creó más empleo en los últimos 20 años. Y recordó los apoyos a los pobres. Mostró, por ejemplo, como en los años del Salinato, en donde se reportó el crecimiento más alto del país, era también donde se encontraban las mayores diferencias entre los grupos socioeconómicos. Eran simplemente abismales.

Antes de Salinas había una familia de multimillonarios, los Garza Sada. Y con el Salinato había cuatro nuevos millonarios en la lista de Forbes cada año.

Recuerdo que en esas épocas Margaret Thatcher decía “que el país más rico del mundo era México”, porque cada sexenio salía el hombre más rico del mundo de nuestras filas. Me gusta el enfoque del economista GAVAN OCHOA en donde él dice que no todo ha sido negativo y enlista:“Después de someterse a un cateterismo cardíaco, la salud del Presidente fue reportada en buenas condiciones; está escribiendo un testamento con lo que vislumbra para México en lo político, social y económico; Pemex ya se hizo cargo de la refinería de Deer Park; el precio del petróleo supera 90 dólares el barril en los mercados internacionales; hasta el momento se ha contenido un gasolinazo.

De los 126 millones de habitantes del país, 83 millones 651 mil han recibido al menos una dosis de la vacuna, representan 89 por ciento de la población de 18 años y más, lo cual está evitando incontables fallecimientos; el peso resiste frente al aumento inminente de la tasa interbancaria en Estados Unidos; las reservas internacionales del Banco de México se mantienen arriba de 200 mil millones de dólares. Además, Lorenzo y Ciro no recibirán un solo peso más”. Lero lero. Así o más positivo. Y como dice AMLO: ¡vamos bien!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL