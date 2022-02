El peor de los dos mundos

En algunos años será escrita la historia de la pandemia y analistas de todos los tipos medirán cómo fue la respuesta de cada país ante el COVID. Pero ya llevamos dos años en esto y ya tenemos algo de información con la que podemos empezar a sacar algunas conclusiones.

La pandemia ha tenido enormes costos humanos y económicos, y es en estos dos frentes que se han enfocado los esfuerzos de los diversos gobiernos. Por aquí debe empezar cualquier análisis de evaluación de desempeño. Afortunadamente, en ambos casos contamos con indicadores objetivos y comparables que nos lo permiten. Entonces, ¿cómo le ha ido a México en esta pandemia?

Empecemos por la respuesta en salud y en pérdidas humanas. La medida adecuada para comparar la devastación del COVID en cada país es el exceso de mortalidad por 100 mil habitantes. Este indicador, que mide cuánta gente más de la esperada históricamente perdió la vida en un periodo de tiempo, permite corregir los errores de medición por diferencias en las políticas de pruebas o clasificación. Pues en México llevamos 655,062 muertes en exceso en lo que va de la pandemia, alrededor de 545 por cada cien mil habitantes. Brasil, EEUU e India, que han sido considerados como verdaderas tragedias humanitarias, sufrieron 350, 400 y 350 muertes en exceso por 100K habitantes respectivamente. En este indicador, se puede encontrar muy pocos países con un peor desempeño que México. Solo Rusia, Perú e Irak —de entre los países grandes— tienen un exceso de mortalidad superior al de México.

Y por los datos de esta semana, en la parte económica las noticias no son muy diferentes. La economía mexicana fue de las que más cayó en 2020 y las que menos crecieron en 2021. Nuestra economía cayó 8.2% en 2020 y creció 5% en 2021. Esto nos deja 3.9% por debajo de los niveles de 2019. Mientras, en Estados Unidos la economía está 3.1% por encima del 2019, en la UE la mayoría de los países —menos España— ya se recuperaron y en América Latina hay países como Chile que están 10% por encima.

Algunos países, como EEUU, optaron por salvar su economía pagando un altísimo costo humano. Otros, como Francia, decidieron sacrificar sus economías para salvar vidas. México está en el fondo en ambas dimensiones, estamos en el peor de los dos mundos.

A nadie debería de sorprender esto. Fuimos el único país donde no hubo estímulos fiscales de ningún tipo y no se protegieron empresas ni empleos. La hipótesis de que no endeudarnos nos dejaba en una mejor situación hoy puede ser refutada, nos fue peor que a todos los demás y, por si fuera poco, tenemos la misma inflación. También fuimos de los únicos países donde las autoridades no usan mascarillas, que se negó a hacer pruebas de forma masiva y donde más lento se vacunó. El argumento de que el neoliberalismo dejó un sistema de salud deplorable sirve si nos comparamos con Suecia, pero no con Brasil, Colombia u otros países con ingresos por debajo de los nuestros.

Ayer el presidente decía que su gobierno merecía un premio por su manejo de la pandemia. Sí, el premio al peor manejo del mundo.

POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAST

