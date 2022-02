México frente a una desastrosa decisión

La invasión rusa de Ucrania es un desastre, un momento de quiebre en la política mundial. Al día de hoy, nadie sabe si la guerra lanzada por el Presidente de Rusia contra su vecina durará solamente unos días, algunas semanas, o estamos viendo el inicio de un conflicto de larga duración. Cualquiera que sea el curso final de esta guerra, el mundo no será el mismo al de hace unas semanas. Rusia, una gran potencia militar con capacidades nucleares, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lanzó una guerra en Europa que no tiene precedente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace 76 años. Las ondas expansivas de su terrible decisión se están sintiendo en todo el mundo. Todos los países, no solo los europeos, pagaremos en mayor o menor medida sus consecuencias. Veamos.

En el mapa estratégico militar, la decisión de Putin ha logrado lo que nadie en treinta años. Ha unido a Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en un solo objetivo: hacer frente común a la Rusia de Putin, tratar de evitar que se apodere de Ucrania y poco a poco reconstruya las antiguas fronteras de la Unión Soviética, desaparecida en 1991. Esta reacción comienza con las sanciones de esos países en contra de la economía rusa, que de entrada han provocado la devaluación del rublo, y la caída de más de 30 por ciento de la Bolsa en Moscú. Es cierto, las sanciones económicas nunca han sido muy efectivas para obligar a un país a cambiar su conducta, ya sea porque no se cumplen, o porque no logran debilitar al país sancionado. Empero, esta vez los miembros de la OTAN y de la Unión Europea parecen más decididos a llevarlas a cabo.

Mucho más significativa es la decisión de Alemania, la cuarta economía del mundo, la primera en Europa, y que triplica en tamaño a la economía rusa, de establecer de inmediato un fondo especial de defensa de 100 mil millones de euros. Esta cifra significa más del doble del presupuesto anual que esa nación reserva al gasto de defensa. Alemania también anunció que, de ahora en adelante, dedicará al menos el 2 por ciento de su Producto Interno Bruto anual al gasto en armamentos. Este es un cambio radical en la política de seguridad, defensa y política exterior del miembro más importante de la Unión Europea. El sucesor de Angela Merkel, el socialdemócrata Olof Sholz, parece decidido a encabezar el frente europeo de resistencia a Putin y sus aspiraciones imperiales.

La unificación de la OTAN en contra de Rusia oculta el gran error de Estados Unidos y sus socios europeos en sus relaciones con esa potencia: promover, a lo largo de las últimas tres décadas, la incorporación a su alianza militar a los países de Europa Oriental dominados por la antigua Unión Soviética. Ha que enfatizarlo: Estados Unidos y las naciones europeas se comprometieron a principios de los años 90s a que esa incorporación no tendría lugar. No cumplieron, alentaron esa expansión y humillaron a Rusia, la que ahora pretende volver por sus fueros ejerciendo la fuerza bruta, aunque no tenga una base económica para sostener sus planes en el largo plazo.

Seguramente, la decisión alemana será secundada por otras naciones europeas, y también tendrá impacto en Asia. No sería extraño que en los próximos meses veamos a Japón, la tercera economía del mundo, incrementar su gasto de defensa. La nación nipona es vecina de Rusia en el noreste asiático, tiene reclamaciones territoriales sobre algunas islas que Stalin ocupó en 1945, y está preocupada por el ascenso militar de China.

Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia económica y militar en el mundo, no se quedará atrás. La invasión de Ucrania le servirá de pretexto para incrementar aún más su gasto militar, que en 2022 alcanzará la estratosférica cifra de 768 mil millones de dólares, un monto superior al gasto militar de los siguientes ocho países que más gastan en armamentos en el mundo. Habrá mucho más gasto en armamento, pero el mundo será mucho más inseguro. https://www.dw.com/es/joe-biden-firma-una-ampliaci%C3%B3n-del-presupuesto-de-defensa-estadounidense-del-5/a-60268898

Por otra parte, dependiendo de la duración del conflicto, la invasión de Ucrania se traducirá en un aumento del precio de los energéticos y de los alimentos, y contribuirá a la elevación de las tasas de interés en el mundo. Todos los países, pero especialmente las naciones en desarrollo, pagaremos intereses más altos por nuestras deudas. El aumento de los gastos en defensa reducirá los recursos para luchar contra la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, la desigualdad y combatir el cambio climático. La invasión rusa afectará negativamente al desarrollo sostenible en todo el mundo.

Frente a este panorama, me parece notable la posición de México en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado viernes 25. Recordó que nuestro país ha sufrido invasiones en varias ocasiones, condenó sin ambigüedades esta invasión, pidió proteger a la población civil, e hizo un llamado para el inicio de negociaciones que detengan las hostilidades. La resolución presentada por Estados Unidos recibió once votos favorables, incluyendo el de México, y las abstenciones de China, India y los Emiratos Árabes Unidos. Pero fue vetada por Rusia, paralizando cualquier decisión del máximo órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales. Este lunes el tema será llevado a la atención de la Asamblea General, donde Rusia no tiene poder de veto. La resolución que se adopte con el apoyo de la mayoría de los 193 estados miembros, rechazará y deslegitimará la invasión.

Hoy se anunciaron negociaciones entre Rusia y Ucrania en Gomel, ciudad fronteriza de Bielorrusia. Quizá Putin está sorprendido de la resistencia de los militares ucranianos, y decidió elevar su retórica militarista ordenando a su ministro de defensa poner “en alerta” los sistemas rusos de armas nucleares, argumentando que lo hacía por “las declaraciones agresivas de países de la OTAN”.

La coyuntura es muy compleja. Quizá solo hay un país que puede influir en Putin: China. Tal vez solo la gran nación asiática podría convencerlo, en discreto diálogo entre Putin y Xi Jinping, que es mejor dar marcha atrás en su agresión a Ucrania y buscar una solución al conflicto. Pero es dudoso que China de un paso así, al menos en los próximos días.

El enorme desafío que representa esta invasión, me hace especular qué hubiera hecho el presidente Lázaro Cárdenas, a quien le tocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, frente a esta situación. Estoy seguro que habría asumido la misma posición de México en el Consejo de Seguridad. Habría condenado la agresión, exigido la salida de las tropas rusas de Ucrania y el inicio inmediato de negociaciones. Pero quizá hubiera hecho algo más. Quizá se habría dirigido personalmente a los líderes de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y los países de la OTAN, para insistir en una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Tal vez habría contactado a otros presidentes de América Latina para promover una posición conjunta. Quizá habría abierto nuestro país para recibir refugiados ucranianos que, de no detenerse el conflicto, pueden ser cientos de miles en las próximas semanas.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@miguelrcabanas

miguel.ruizcabanas@tec.mx

PAL