Amemos nuestra vida

Este mes parece obligado hablar del amor. Pero hablaré del amor a ti mismo, del amor a TU VIDA. Me encantó que las dos personas que, aún sin conocerme, aceptaron escribir sobre mi libro, lo describieron como una historia de amor. “…La historia plasmada aquí no es de victimización, ni un juicio, tampoco un reclamo… es algo más grande que el dolor, el enojo, el sufrimiento o la muerte. Es una historia de amor... Una forma de entender la vida, de reflexionarla. Es ese llamado de lucha y perseverancia para no ser simples espectadores del tiempo que vamos perdiendo o simplemente se nos escapa. Bien lo dijo Laura “Lo más importante no es lo que te pasa en la vida, sino qué haces con eso que te pasa…”. Te aseguro que después de leer este libro, ya no, nunca más verás, ni vivirás la vida de la misma manera…. Emilio Vallesvidrio. Periodista

Un recorrido divertido, conmovedor y asombroso por el espectro emocional de la naturaleza humana. Nos enseña la fuerza inherente que cada persona posee y que es motivada por el sentimiento más elemental y puro: el amor. Una lectura obligada para hombres y mujeres. Gerardo Castorena. Oncólogo Director Médico de Mexico Breast Center

Me encantó porque justo quería trasmitir eso, que tenemos que querernos lo suficiente para cuidarnos. Y si la estamos pasando mal hacer algo para pasarla mejor. El cáncer me ayudó a moverme, no esperes ver tu vida en peligro para hacerlo. “La duda mata y yo estaba instalada ahi´, dudé de muchas cosas, pero sobre todo, dudé de mí misma. Siempre me había considerado una mujer extremadamente independiente, tuve que reconocer mi parte dependiente que se apanicaba con la idea de separarme. Siempre me consideré´ una mujer segura de mi´ misma, tuve que enfrentar mis inseguridades. ¿Sería capaz de salir adelante? He estudiado dos maestrías, pero en el fondo, me sentía totalmente incapaz. Sentía que no era lo suficientemente buena, inteligente, valiosa, bella y fuerte para poder sola. Cuando no te sientes capaz, dejas de intentarlo pues asumes que no lo lograrás, entonces te vas convirtiendo en eso que opinas de ti mismo. Y así, sin darte cuenta, llega el día en que eres eso que crees de ti mismo. El gran asesinato que la duda consumo´ fue el de mi autoestima. Y yo estaba pagando por ese crimen. Con razón, pues me volví´ su ma´s grande cómplice. Cuán doloroso es sentir que no vales, que no puedes. Con una autoestima lastimada. ¿Qué somos? Una ruina humana tan pequeña como nuestra autoestima misma. “Extracto del libro Cáncer Escogiste a la cabrona equivocada

Afortunadamente fui trabajando estas inseguridades. Empecé a ver mis capacidades y a creer en mí misma. Hoy claro que enfrento dificultades como todos, pero tengo un trabajo exitoso, que me llena de satisfacciones, una vida plena, que me llena de ilusiones y alegrías. Hoy me doy a mí misma una buena vida. Cáncer, tu´ que me querías matar. Resucitaste mi autoestima y me salvaste de que decisiones, proyectos, posibilidades, metas, etc., murieran por miedo.

Por eso en este mes del amor lo que quiero transmitirte es que te quieras lo suficiente para tratarte bien, cuidándote, haciendo los cambios que necesites hacer en tu vida. Sé, por experiencia propia, que a veces no se puede. Si no estás en condiciones de quererte, en este mes del amor no te regales ropa, ni relojes, ni peluches… date el mejor regalo que puedes darte. Busca terapia para entender por qué no puedes amarte como mereces y empieces a hacerlo.

POR LAURA ELENA GERDINGH

PSICOTERAPEUTA

@LGERDING

