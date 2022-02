La crisis económica en México es una realidad

La pandemia por COVID-19 provocó una crisis económica mundial, que sin duda impactó a los países menos desarrollados siendo América Latina y el Caribe la región que más adversidades enfrentaba. Particularmente en México se perdieron miles de empleos, la pobreza se agudizó y el sector servicios quedó al borde de la quiebra, en más de la mitad de los estados del país. A finales del año 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) se había desplomado en 8.5 por ciento, la peor caída en 90 años. Sin embargo, a pesar de que el panorama era optimista para 2021, debido a la llegada de las vacunas a territorio nacional, la economía mexicana no logró compensar las dificultades y por lo tanto variables macroeconómicas como la inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) o el desempleo siguen severamente afectadas. La respuesta del por qué hoy los mexicanos estamos peor económicamente es muy sencilla: las terribles decisiones del gobierno. Principalmente, las medidas que NO se tomaron para sortear las consecuencias de la pandemia que hoy nos cuesta la peor inflación en décadas que ha tenido México, de 7.7 por ciento según el INEGI, esa es la primera mala noticia y la segunda que considero aún peor, a Andrés Manuel López Obrador parece no importarle. No debemos dejar de señalar que este es un común denominador con los dictadores que ha tenido América Latina, el caso de Venezuela es el mejor ejemplo. Debido a los aumentos de oferta monetaria por la implantación de políticas fiscales expansivas —en otras palabras, que se concentre solo en regalar dinero sin tomar en cuenta otras variables como creación de empleos, inversión extranjera o estímulos a las empresas— el inyectar dinero a la economía puede sobrecalentarla, y de no poner atención al aumento generalizado de precios podríamos caer en ciclos de hiperinflación donde no alcanza para nada aún cuando suban el salario. El gasto público debe ser consecuente con la oferta de bienes y servicios, la producción nacional y la estabilidad económica son cuestiones que hoy el inquilino de Palacio Nacional ignora por completo como si se tratara de un tema sin relevancia, hoy la crisis económica es una realidad.

La cuesta de enero se sintió en los bolsillos de las y los mexicanos y es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al dedicarse a la repartición de recursos públicos sin sentido y lo único que ha ocasionado es que nos hayamos salido de “las recomendaciones económicas” que además nos costará credibilidad internacional.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS NTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN

@MARIANAGC

PAL

Sigue leyendo

El desdén por el Servicio Exterior Mexicano

De acosador a embajador

México, a favor de la tiranía en Nicaragua