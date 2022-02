El 'Inge' Valenzuela

Ameno y sabio; tenía el conocimiento de su especialidad como ingeniero en minas, pero sobre todo, la lección cotidiana de la experiencia. Fue de los descubridores del campo geotérmico de Cerro Prieto, artífice de la Presa derivadora "Morelos" y de la regeneración del sistema de riego del Valle después de la salinización.

En alguna clase nos habló de que el partido lo invitó como candidato a Senador y les dijo… fui a consultarlo con Catalina y me dijo que no, que mejor propusiera al señor Vildósola.

El "Inge" –para sus alumnos de la Normal Nocturna, de la que fue Director una década–, me mandó buscar. ¿Cómo era posible que, habiendo sacado el primer lugar en el examen de selección para ingreso a la Normal, y habiendo pasado ya dos semanas de clase, yo no me presentara?

Él era un enciclopédico. Sabía de todo y así nos lo transmitía a sus alumnos, despertando la curiosidad científica y el interés por la lectura para buscar y llegar a la verdad.

Pero su máxima contribución fue la creación de la Asociación Cultural de las Californias, donde se cultivaba la historia regional. Historiadores de las tres Californias se reunían a presentar sus investigaciones y compartir sus fuentes. Eran los años del rápido poblamiento de las dos Californias mexicanas. Formó parte del Comité para fijar la fecha de nacimiento de Mexicali, donde declaró

“Mexicali nació al abrirse la primera compuerta del sistema de riego del Valle”.

Escribió un libro de texto para la geografía del Estado y regularmente enviaba sus colaboraciones para la Revista Calafia, del Instituto de Historia de la UABC, de cuyo origen también fue patrocinador, amén de haber conformado la primera junta de gobierno de nuestra Alma Mater.

El "Inge", sin duda alguna, forma parte de una imaginaria Rotonda de las personas Ilustres de BC, que algún día, seguramente se materializará.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ