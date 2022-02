¿Y las vacunas?

Envuelto en su manto de soberbia, el subsecretario Hugo López-Gatell defiende su decisión de no vacunar contra COVID-19 a niñas y niños de entre 5 y 14 años. Escudado en endebles argumentos va a contrasentido de la OMS que, el 21 de enero pasado recomendó, a través de su comité asesor, “extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid-19 para niños de 5 a 11 años”. La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en vez de los 30 microgramos para los mayores de 12 años, señaló. Pero el subsecretario desestimó la recomendación.

Parece que la cerrazón del López-Gatell –como no pocas veces- nada tiene que ver con criterios técnicos, sino con la búsqueda de ocultar la realidad. La verdad, es que México ha cumplido un mes sin recibir un solo cargamento con vacunas compradas. Más todavía: nuestro país no tiene contrato vigente con alguna farmacéutica para adquirir más dosis.

El último embarque que arribó fue el pasado 8 de enero, sí, pero no fue una compra del gobierno federal, sino donación de Moderna, que envió 2.7 millones de vacunas, utilizadas para la dosis de refuerzo a personal educativo.

El último envío que, como parte de un contrato llegó, fue de 204 mil 750 dosis de Pfizer, el 31 de diciembre pasado. La explicación oficial es que ya se concluyeron los contratos con Sinovac, CanSino, AstraZeneca y Pfizer. Estaría vigente el compromiso con Covax, pero ese mecanismo no ha funcionado (solo hemos recibido 6.5 millones de las más de 51 millones de dosis comprometidas). Es lento y no da certeza, aunque en Cancillería estiman que a través de él llegarán 34 millones de dosis de AstraZeneca, en el primer trimestre del año.

La secretaría de Relaciones Exteriores fue eficaz en la compra de vacunas. Consiguió más de 200 millones de dosis. El asunto es que, hoy por hoy, ya es el sector salud el encargado de adquirir (Salud, a través del INSABI, y la secretaría de Hacienda) y, aun no hay nuevos contratos para este año. Y las preguntas se acumulan. No sabemos cuántas vacunas realmente hay disponibles, y de ellas, cuántas corresponden a cada farmacéutica. Esa información no se ha transparentado. ¿Por qué? ¿Existen esas vacunas? ¿Llegarán más? ¿Se comprarán más?

Algo huele raro. Hasta ahora, se han destinado 33 mil 424 millones de pesos para vacunas y se tienen contemplados 28 mil 734 millones de pesos más para este fin. ¿Cuándo se comprarán más? ¿Por qué la demora? ¿Por qué un mes sin vacunas?

En el fondo, parece que no vacunar a menores de 5 a 14 años, no pasa por la decisión científica o técnica de no hacerlo, sino por la escasez en el número de dosis de vacunas existentes en el país.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

CAR