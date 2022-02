Una pregunta "clarificadora"

Al final de cuentas, el “humo” en la Suprema Corte resultó muy oportuno y la pregunta sobre la Revocación de Mandato se quedó tal cual, completita:

-¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Cierto que antier iba encarrerada –cuatro a uno- a ser mochada a la mitad, pero al reanudarse ayer la sesión, ¡que da el volteón!: no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar la pregunta formulada por los legisladores.

Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron los juristas que salieron al paso para defender la pregunta.

El ministro presidente –con la exposición más amplia en contra del cambio– consideró que la segunda parte de la pregunta resultaba “clarificadora” pues mucha gente seguramente no entiende qué significa eso de “revocar” el mandato; así que era importante “explicitar” las consecuencias de ésta.

Zaldívar también advirtió que no se podía cambiar la pregunta a mitad del camino, pues los 3.4 millones de firmas para la Revocación de Mandato fueron recabadas en base a la pregunta original.

De los cuatro ministros en contra, el voto clave y el que más llamó la atención fue el de González Alcántara, pues fue último en manifestar su posición y…, ¡ni siquiera se atrevió a argumentar su voto!

¿Será que no encontró elementos suficientes? ¿Será que cambió su posición de último momento? ¿Será que el “humo” lo obnubiló?

Lo cierto es que González Alcántara Carrancá, ministro nominado por Andrés Manuel López Obrador y ratificado en diciembre del 2018, simplemente aguardó a que el ministro presidente Zaldívar expusiera sus argumentos en contra del proyecto de Jorge Mario Pardo Rebolledo e inmediatamente después escuetamente se sumó: En contra.

•••

LA NUEVA ETAPA PARLAMENTARIA.- Esta nueva etapa en la vida parlamentaria del país, “nos exige mayor tolerancia, respeto y dialogo”, advertiría el senador Ricardo Monreal en la apertura del segundo periodo de sesiones.

Dicho lo cual, no tardó en alzarse el debate en la tribuna por la famosa Comisión Especial de Veracruz y la detención de José Manuel del Río Virgen. ¡Más de veinte oradores en el debate!, y la oposición arrollando en el tema.

Beatriz Paredes (PRI) condensaría parte de lo expuesto así:

1.-El proceso fue legal pero incompleto. No pasó al pleno por un hecho político, no jurídico.

2.-El momento: Ocurrió durante el receso. Se afectaba al Senado. Se trataba de una víctima de un acto arbitrario, de una detención sin pruebas. Si hubiera ocurrido a cualquier otro de nuestros compañeros con honorabilidad, habríamos hecho lo mismo.

3.-Somos senadores de la nación, representantes del Pacto Federal y no de una perspectiva partidista. Debemos estar atentos al devenir de las entidades y evitar la politización que no ha llevado a este debate. Que no se comentan excesos que violenten los derechos humanos, eso está por encima de los partidos políticos.

Y un dato a no perder de vista de parte de Miguel Ángel Mancera: La solicitud de derogación del delito de ultrajes a la autoridad hecha por el gobierno de Veracruz, “está incompleta”. Sigue vigente el Artículo 371, un artículo “espejo”.

•••

GEMAS: Obsequio del ex embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán: “Bien por Erika Mouynes, cancillería de Panamá, y no, no es la Santa Inquisición; esa ya la tenemos desde el púlpito presidencial todas las mañanas. Lo que hizo Panamá es lo que ocurre cuando un presidente persiste en anunciar nombramientos diplomáticos sin antes contar con el beneplácito en mano”.

