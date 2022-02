Roman holiday*

La más excelsa experiencia gastronómica en Roma es sin lugar a dudas en el Brunello Bar and Restaurant dentro del Baglioni Hotel Regina en Via Veneto.

El edificio que fuera la residencia de la reina Margarita de Saboya es uno de los más bellos palacios de la dolce vita italiana, y donde recientemente vivió la reina del pop Lady Gaga por más de tres meses, por el rodaje de House of Gucci.

El hotel es una joya de los grand dames del mundo, mundial, internacional, y su restaurante -bajo la batuta del chef Luciano Sarzi- es un must. Al lado del Museo Borghese, el mejor destino, para vivir una experiencia única en Roma.

Quintessentially romano y parte de otros hoteles en Cerdeña, Venecia, Florencia, Londres y las Islas Maldivas, Baglioni Hotels & Resorts -bajo la dirección comercial de Willian Pulvirenti Regional Sales Manager Latam&Business Development- es afiliado de The Leading Hotels of the World. All of the above, fue gracias a la generosa presentación de mi consen, Deby.

El almuerzo fue justo como degustar su vino Friné Toscana 2006, elaborado con esmero y cuidado en la Toscana con el Conde Francesco Marone Cinzano. La comida reflejó la elegancia de la sangiovese, combinada con la voluptuosidad de la petit verdot y la sensualidad del shyraz.

Pasión, entrega y los matices inconfundibles de la tierra de la Toscana recordaron a una tarde irrepetible donde el gusto italiano se combinó con una arquitectura con historia, acompañado por canciones de Mina&Alberto Lupo, Domenico Modugno, Adriano Celentano et al Roma, il viaggio italiano (o grand tour) fue, ha sido, sigue siendo y será el destino más buscado del jet set.

Herederos de Johann Wolfgang von Goethe, que viven su nuevo Italienische Reise, hasta los más fans de los románticos como Byron, Percy Bysshe Shelley, o Keats descubren que Roma es un poema, una novela y toda la literatura clásica.

Del menú del Baglioni destacan los clásicos romanos #detodalavida; mi preferido, el filete de carne, aderezado con condimento del Borgo, invecchiato agridulce “etichetta rossa”. Sin desperdiciar ni una gota y bajo el ojo avizor del Maitre Gianluca, la tarde se quedará en los recuerdos de esas comilonas (como peli de Marco Ferreri), de los sabores de antaño y, de las risas en el foyer del palazzo.

En Roma hay tantísimas opciones para comer, desde el hiper tradicional Da Guigetto en el gueto judío, o la tradicional oferta del Ristorante Tullio con su final feliz: Grappa di Bertha, hasta el ovacionado Zuma con su smart casual dress code, o las magníficas pizzas de Piccolo Bucco que, se disfrutan con una gassosa de Chiurazzi, imposible errar.

Ni a la hora de elegir entre los tradicionales postres y pan dulce como ventagli de Giolitti o de los souvenirs Gianduia de Castroni y para saciar el antojo dolce de Ciampini.

Tengo ganas de regresar a la maratón el próximo 27 de marzo y volver a ver en la cama postrado por el jet-lag, Il Trono di Spade con un suculento prosecco o La Dolce Vita.

*¡Para Bella por su cumple!

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

MAAZ

