Ipsos Global Advisor estas son las Predicciones 2022

Entramos a 2022 aún con los efectos del COVID-19 y sus variantes presentes, pero al parecer con un optimismo generalizado, según muestra el estudio global de Ipsos, Global Advisor Predicciones 2022, que recoge las opiniones de más de 22mil adultos en 33 países diferentes, incluido México

Si el 2020 sorprendió al mundo con una pandemia que rebasó fronteras e impactó a todos por igual, el 2021 representó un año de reinvención, ajuste y en general fue percibido como en un año difícil. Particularmente en México, un 82% de los encuestados cree que fue un mal año para el país y un 68% considera que también fue malo a nivel personal.

Aun así, para 2022, la gente espera que se retome el rumbo, pues hay un optimismo global al respecto; el 90% de los mexicanos encuestados consideró que este año que inicia será mejor.

En general, optimismo social

Si bien sólo una minoría considera que regresaremos a una situación de “normalidad prepandemia” en los primeros 6 meses de 2022 (Ipsos Covid-19: will the pandemic ever end and how will we know – Dec’21) hay una expectativa positiva en términos del avance de la vacunación, ya que el 56% de los encuestados considera que más del 80% de la población mundial recibirá al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 este año.

En México se observa incluso un mayor optimismo, donde 75% de las personas encuestadas muestra su confianza en que la mayoría de las personas del mundo reciban al menos una dosis.

También se refleja confianza en cuestión de reactivación de actividades. Muestra de ello es un alto porcentaje de la población piensa que los centros de las ciudades de su país volverán a estar concurridos a medida que la gente vuelva a trabajar en las oficinas / centros de trabajo con regularidad (en promedio lo piensa un 71% de los encuestados a nivel internacional y en México un 77%).

En economía, panorama inflacionario

Después de un año donde muchos países registraron los niveles de inflación más alta en décadas, la expectativa en la mayoría de los países es que en el 2022 continuará la erosión del poder adquisitivo; 75% de los encuestados (promedio de países) coincide en

que los precios subirán más rápido que los ingresos de la población.

México no es la excepción, donde tres de cada cuatro mexicanos (74%) considera que los precios de los bienes y servicios se elevarán a un mayor ritmo que sus ingresos. Ante este escenario, donde una generación completa no ha vivido un proceso inflacionario relevante, es de esperarse una mayor cautela en las decisiones de gasto de los hogares.

Medio ambiente, preocupación permanente

El cambio climático y sus efectos es un gran tema que preocupa a la mayoría de la población (como hemos confirmado de nuevo recientemente en el estudio “Global Trends 2021: Un mundo cambiante”)

Los temores al respecto se vuelven a hacer presentes en la población, un promedio del 60% de la población global encuestada anticipa que este año que inicia habrá más eventos climáticos extremos en su país respecto al 2021, aún si menos de la mitad espera que un desastre natural afecte su ciudad (39%). En México, donde nos hemos visto afectados por importantes sequías, a la par de huracanes cada vez más potentes, la preocupación por la posibilidad de un desastre natural es mayor que el promedio global (48%).

Continuará la polarización social

Ya desde el 2019 nuestro estudio sobre predicciones para el nuevo año apuntaba a un clima de baja tolerancia en las diferentes sociedades del mundo; sólo uno de cada cuatro personas a nivel mundial consideraba que aquel año vería una mayor tolerancia entre personas.

El panorama cuatro años después no se percibe muy diferente. A pesar de todos los retos que se superaron en los últimos dos años, incluso las opiniones sobre las medidas adecuadas para enfrentar la pandemia (cubre bocas, vacunas, etc.) fueron fuentes importantes de polarización social. Para este 2022 el promedio global de personas que piensan que seremos más tolerantes unos con otros apenas alcanzan un 28% y en México un 33%.

Estas son las principales percepciones de la población de cara al 2022, resultantes de la encuesta en 33 países realizada por Ipsos en su plataforma en línea Global Advisor, se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2021.

Ricardo Salas

Director de Public Affairs & Corporate Reputation

Ipsos en México / https://www.ipsos.com/es-mx

IG: @ipsosenmexico / Twitter: @IPSOSenMexico / Facebook: IPSOSenMexico

