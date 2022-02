Linchamiento y lo virtual

La esencia de todo linchamiento es su carácter público y colectivo, más que cualquier otra cosa, más que el llevarlo a cabo en un plano real o virtual. Los miedos de una sociedad, sus filias o fobias se hacen presentes en Facebook y Twitter. El relativo anonimato que estos espacios brindan propicia este tipo de acciones ya que permiten actuar sin el miedo a una posible consecuencia.

La Real Academia Española define el linchamiento como “el acto de ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o reo”. A lo largo de la historia, se han registrado actos de violencia colectiva que pueden considerarse linchamientos; México no es la excepción. Tales hechos pudieran ser vistos como primitivos, pertenecientes a un pasado bárbaro del que, supuestamente, el país se alejó hace varios años. La realidad contrasta con dicha visión: en México, el linchamiento sigue teniendo una fuerte presencia. Incluso en la misma capital, hay casos de esta violencia.

Sin embargo, considero que a la definición de este término se le pueden ampliar los espacios de acción y la manera en que esta se lleva a cabo. No se trata únicamente de una violencia física, sino de otros tipos de agresiones colectivas que se manifiestan en diversos entornos, y uno de ellos son las redes sociales. Sólo se necesita que una voz, a veces con autoridad, señale a un individuo para que salga la horda a atacar. La esencia de todo linchamiento es su carácter público y colectivo, más que cualquier otra cosa, más que el llevarlo a cabo en un plano real o virtual. Los miedos de una sociedad, sus filias o fobias se hacen presentes en Facebook y Twitter. El relativo anonimato que estos espacios brindan propicia este tipo de acciones, ya que permiten actuar sin el miedo a una posible consecuencia.

Curiosamente, este tipo de actos también revelan elementos que difieren del plano de la realidad. Las víctimas de estos linchamientos virtuales son personas que no comprenden la relación entre el lenguaje hablado y el escrito, entre una acción y una fotografía. Uno puede bromear con sus amigos haciendo un chiste que el mismo tiempo terminará llevándose. No sucede lo mismo en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos presenciado a políticos, intelectuales, influencers, periodistas y celebridades que son linchados en Twitter y Facebook por hacer un comentario? En el mundo virtual, la responsabilidad de uno sobre lo que publica pesa bastante, pero muchos no saben eso. En algunos casos el linchamiento puede servir para dejar de normalizar ciertos “chistes” y acciones que antes la sociedad permitía sin considerar sus posibles consecuencias. El problema recae en la radicalización dentro de las redes sociales, de tal manera que el linchado, en lugar de aceptar su error, se cierra más ante los ataques de los usuarios.

Desafortunadamente, esta es la situación en el mundo virtual. Es difícil encontrarle una solución, considerando que para ello se necesitaría una reestructuración considerable de las redes sociales. No menciono un cambio en la sociedad porque sería utópico. Así que mientras sigan expandiéndose, los linchamientos continuarán.

