Consejería urgente

A estas alturas queda claro que los reportajes de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) golpearon más fuerte de lo imaginado. En una errática defensa, el Presidente se hunde más profundo, y cada nuevo distractor resulta más comprometedor para él, su familia y el país.

Alguien debería aconsejar al mandatario en temas legales, porque lo que ha hecho las últimas semanas es una constante violación a la legalidad que protestó defender.

La negativa del INAI a la improcedente solicitud de información fiscal de Carlos Loret es el último botón de una serie de tropiezos jurídicos. El Presidente debería revisar nociones sobre conflicto de interés, responsabilidades de servidores públicos, derecho a la privacidad o protección de datos personales. Pero hacerlo como funcionario público, porque López Obrador ya no es opositor, por más que quiera seguir actuando como tal. Es un jefe de Estado cuya palabra y acciones tienen consecuencias. Podrá alegar candidez o desconocimiento, pero la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Convendría también asesorarse diplomáticamente, para no comprometer la imagen internacional del país por un problema personal. De los desencuentros con Panamá y Austria, ya escaló la confrontación con España, el segundo inversionista extranjero en México, y sigue buscando pleito con nuestro principal socio comercial, reclamando a Estados Unidos por dar financiamiento a organizaciones de la sociedad civil.

Se necesitaría orientar al Presidente sobre manejo de crisis para contener los daños y no magnificarlos. Atacar a los autores de una investigación en lugar de desmentir los hechos o aportar pruebas que los refuten sólo ha ampliado los potenciales problemas para los involucrados. Peor aún, el intento por descalificar a los periodistas críticos ha chocado contra la cifra récord de 61 reporteros asesinados en este sexenio. Esto ha provocado la solidaridad del gremio y artículos en medios internacionales como The Washington Post o The Economist. El Presidente apuesta a que la mayoría de los mexicanos desconoce estas publicaciones. Pero la historia demuestra que hace mal en subestimarlas.

Para que las asesorías funcionen, debe haber disposición de aceptarlas y reorientar tiempo y energías hacia los verdaderos problemas. Queda un largo tramo al sexenio y mucho por hacer. La violencia incontenible, la recesión económica, la precariedad sanitaria, la debacle educativa, el vulnerado Estado de Derecho necesitan atención inmediata. Eso debería ocupar el tiempo y energía del gobierno federal para atraer reflectores por las buenas razones.

Ayer, mientras en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la participación de México, se debatía sobre la amenaza rusa a la paz mundial, la conferencia matutina del Presidente se consumía en agravios y resentimientos personales.

POR VERÓNICA ORTIZ

VORTIZORTEGA@HOTMAIL.COM

@VERONICAORTIZO

