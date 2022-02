Los cambios que sí necesita el mercado eléctrico

Como era de esperarse, el ejercicio del gobierno abierto sobre la Reforma Eléctrica no ha sido más que una farsa. Mientras expertos del sector han hecho exposiciones técnicas sobre los riesgos ambientales, económicos y fiscales de la propuesta del Ejecutivo, la CFE se dedica a repetir las mismas mentiras de siempre. El fracaso de estos foros no es sólo que ningún voto en la cámara cambiará por lo ahí expuesto, sino que se desaprovechó la oportunidad de articular las mejoras necesarias al mercado eléctrico de la reforma de 2013.

Que la reforma de este gobierno sea catastrófica no quiere decir que el modelo actual no necesita cambios. Como con cualquier política pública, es fundamental hacer un corte de caja, ver qué funcionó y qué no y, a partir de estos aprendizajes, plantear los cambios necesarios. Más allá de mantener los aspectos fundamentales del marco legal actual como la autonomía de los reguladores y el despacho económico, a continuación, menciono algunos de los cambios que sí podrían ser benéficos para el mercado eléctrico y que no requieren de ninguna reforma constitucional.

Primero, acelerar la migración de los contratos legados de autoabastecimiento y productores independientes de energía (PIEs) a contratos regidos bajo la Ley de la Industria Eléctrica de 2013. Es decir, llevar a todos los generadores privados que existían previo a la reforma de 2013 al mismo marco regulatorio que los más recientes. Para esto, la CRE debe permitir las migraciones y un plan claro de migraciones acelerado. Durante el periodo de transición hacia esta migración, actualizar o revisar las tarifas de porteo estampilla de los autoabastecimientos renovables.

Segundo, manteniendo el monopolio de CFE en transmisión y distribución, impulsar las inversiones en la Red Nacional de Transmisión que urgen y fueron postergadas empezando por la Línea de Transmisión Yautepec-Ixtepec y la línea de interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional. Ambas actividades hoy son rentables para CFE y generan ganancias. Esto les permite utilizar vehículos de financiamiento para estas inversiones que no impliquen deuda para el gobierno federal.

Tercero, el Estado a través de la Secretaría de Hacienda debe usar todos los instrumentos a su disposición —como incentivos fiscales y garantías— para impulsar la inversión en generación en el sur sureste con ciclos combinados. Para asegurar el éxito en estas iniciativas es imperativo garantizar el suministro confiable y a bajo precio del gas natural que requerían estas inversiones que servirían como detonantes de crecimiento económico en la región.

Estas acciones ayudarían a tener un mercado eléctrico más competido que llevaría a mejores precios y nos encaminarían hacia una transición energética ordenada. Como lo he señalado en este espacio, el Estado mexicano no tiene el espacio fiscal para la ampliación y renovación de la capacidad de generación que el país necesita, por eso requiere inversión privada. Ojalá los foros estuvieran sirviendo para esto y no para hacer listas.

POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAST

CAR