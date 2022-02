Lorenzo se quedará a cuidar el fuerte

Ni héroe ni villano. Lorenzo Córdova está haciendo lo que correspondería a cualquier servidor público que se precie de serlo: hacer y concluir en tiempo y forma la encomienda para la cual fue nombrado. Ha decidido no escuchar el canto de las sirenas que le sugieren una candidatura en el 2024.

Lorenzo Córdova se quedará a cuidar el fuerte. No será candidato presidencial en el 2024, ni aceptará otro tipo de candidatura. Entiende la importancia del INE, su autonomía, su independencia, su imparcialidad; y sobre todo, que está bajo el acecho de quienes creen —y desean— que el INE regrese a manos del ejecutivo federal.

El último bastión de defensa de la democracia atraviesa uno de sus momentos más vulnerables. Es blanco de ataques desde el púlpito de la mañanera en forma constante. Todas sus decisiones y acciones son puestas en tela de juicio; vulnerando su autonomía, tienen el descaro de proponerle —imponerle es mejor término— cómo manejar su presupuesto.

El año pasado, antes de iniciar el año legislativo, miembros de distintos órganos constitucionales autónomos se reunieron con legisladores de Morena y nadie dijo ni comentó nada. Al contrario, se tomó como una manera para que diputados entendieran mejor ciertas cuestiones reguladas por dichas instancias. Sin embargo, este año, bajo las mismas condiciones, la reunión que sostuvo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, con los legisladores del PAN fue motivo para que miembros y simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación pusieran en entredicho la actuación del funcionario y de todo el instituto. De hecho, sugirieron que la reunión comentada era el preludio a una candidatura de Córdova Vianello como abanderado de Acción Nacional en el 2024.

Poco conocen al funcionario público y al académico convencido. Lorenzo Córdova sabe que el INE garantiza la participación electoral ciudadana libre y justa, y que debe mantener su existencia ante cualquier intento de vulnerarlo o desaparecerlo.

¡Y vaya que hay! Mismo ahora está en puerta, para comenzar a discutirse en el legislativo, una propuesta de reforma política por parte de López Obrador. Y esta incluye, sin mediar diagnóstico alguno, el interés de desaparecer y vulnerar al último árbitro del juego electoral democrático del país.

El INE es hoy por hoy la figura —como institución— en la cual más confía la ciudadanía. No solo eso, es la única instancia donde la población en su conjunto participa de forma integral en los procesos electorales (sea votando, o como funcionario de casilla, escrutador u observador).

No sorprenden, entonces, los intentos del lopezobradorismo para desacreditar esa figura y su institucionalidad. Al hacerlo, mina a la ciudadanía en su conjunto, sustituyéndola convenientemente por el concepto “pueblo”. Vocablo amorfo que no supone ni derechos ni obligaciones de los representados.

No me cansaré de señalarlo: AMLO nunca usa el término “ciudadanía” cuando se refiere a los mexicanos; por algo será.

La democracia en México es enclenque; no solo eso, conforme a The Economist y su ‘Índice global de la Democracia, 2021’, el país pasó de ser una democracia imperfecta para convertirse en un régimen híbrido…

Pido no agregar a la confusión de lo que eso significa argumentando que Lorenzo Córdova renunciará antes del 2023 para lanzarse a una carrera política. No lo hará para no desacreditar al INE, el árbitro autónomo e imparcial, ni a sus colegas ni a su propio trabajo.

Lorenzo Córdova lidera la defensa del INE; nosotros, como ciudadanos, debemos acompañarlo en esa tarea.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

