Impacto crisis Ucrania en México

Varios lectores han preguntado sobre los impactos de la crisis de Ucrania en México. Abordo algunos de ellos:

•Mexicanos en Ucrania. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un sistema de registro de los mexicanos en el exterior, para contactarlos y evacuarlos en caso de emergencias. La embajada de México en Ucrania, encabezada por Olga García Guillén, gran profesional experta en temas consulares y de protección, ha informado que tiene registradas 98 familias mexicanas. Al momento de escribir este artículo no se les ha solicitado dejar el país.

•México en el Consejo de Seguridad. Si hubiese una invasión rusa a Ucrania se convocaría a una sesión del Consejo de Seguridad. Rusia ocupa ahora la presidencia. Cuando el Consejo no ha podido ser convocado o bien no ha podido adoptar resoluciones para el mantenimiento de la paz, por el uso del veto, se puede convocar a la Asamblea General con base en la resolución Unión Pro-Paz. Se aplicó en la guerra de Corea y la invasión rusa a Afganistán. México, como miembro no permanente del Consejo, tendría que condenar cualquier uso de la fuerza o impulsar la aplicación de la resolución Unión Pro-Paz.

•Alza del precio de energéticos. Petróleo. El 11 de febrero la mezcla mexicana se cotizaba en 86.84 dólares. El presupuesto del gobierno de México para 2022 se calculó con un precio del barril de 55 dólares. Es decir, por cada barril de petróleo que México exporte estaría recibiendo alrededor de 30 dólares más de lo presupuestado. En diciembre de 2021 exportamos 1,037,000 de barriles diarios como promedio. El gobierno pudiera recibir ingresos extraordinarios por la exportación de petróleo crudo.

Gasolinas. Al incrementarse el precio del petróleo, sube el de las gasolinas y petroquímicos que importamos. Debido a dicha alza, el gobierno ha tenido que otorgar 100 por ciento de estímulo fiscal en IEPS a la gasolina Magna, la de mayor consumo en México, para que el aumento de esta no supere la inflación. Por lo tanto, disminuirá su recaudación.

Gas. Algo similar sucede con los precios del gas, tanto el que importamos vía gasoductos, como el GNL o Gas Natural Licuado. México es ya el principal importador de gas de EU, vía gasoductos, para plantas de energía. La importación creció 44 por ciento en 2021 en comparación con el periodo 2016-2020. En 2020 se pagaba el precio Henry Hub, promedio de 2.12 dólares por millón de pies cúbicos. Actualmente el precio es de 3.080. Sin embargo, el precio podría aumentar debido a la crisis de Ucrania y la demanda creciente de GNL de Europa y Asia. Este es más caro por casi dos dólares. Ello implicaría para México pagar precios más altos. EU podría destinar en el futuro una mayor cantidad del gas que produce a GNL, en lugar de exportarlo vía gasoductos, lo que presionaría aún más los precios.

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

CAR

Sigue leyendo

Ucrania: la diplomacia en acción

¿Protestas, terrorismo o lucha sucesoria?

¿Y el acuerdo con la Unión Europea, apá?