¿#TodosSomosLoret?

No. La realidad es que no. Carlos Loret está lejos de representar la realidad de miles de comunicadores en nuestro país. En México están matando periodistas. No es nuevo, pero no ha dejado de ocurrir. En lo que va de este 2022, ya son cinco asesinatos. Cinco en menos de mes y medio.

La libertad de expresión está bajo ataque. Los periodistas mueren por las balas del crimen organizado, sí, pero también del poder político. Matar periodistas se puede, porque quienes debieran garantizar la libertad de expresión, en no pocas ocasiones son quienes buscan sepultarla. Más de la mitad de las agresiones vienen de una autoridad local o estatal.

Vimos, apenas la semana pasada, la virulencia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que se lanzó durante una conferencia de prensa contra una reportera que no hacía más que su trabajo: preguntar. Fuimos testigos, hace menos de un mes, de las amenazas del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, contra activistas y periodistas que visibilizaron el atroz caso del bebé Tadeo —que sigue sin resolverse del todo—, localizado en un basurero al interior del penal de San Miguel.

En ese sentido, las palabras y, sobre todo, las acciones del presidente López Obrador contra Loret el pasado viernes, en la mañanera, marcan un pésimo precedente.

De entrada, porque es un abuso que se exhiban los ingresos de una persona (según el aludido, son falsos). El artículo 16 de la Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”. El Presidente violentó ese artículo. Es también un despropósito pedir que el SAT indague. Pero, además, se trata de una jugada en la que el Presidente decide subir al ring a un comunicador, cuando ese no tendría que ser su rol.

A estas alturas, no es relevante si se simpatiza o no con Loret, su estilo y trabajo. Lo de aquella mañanera no admite justificación, porque se atropellaron derechos. Haber hecho pública la información sobre sus ingresos, rebasó una delicada línea. Más allá de la calidad periodística de sus trabajos, que ha sido endeble en reiteradas ocasiones y puede estar en tela de juicio, el suceso no debe ser acompañado.

Pero con todo lo errático y condenable del hecho, no perdamos el foco. No se trata sólo de Loret. Y no, no todos somos Loret. Loret puede convertirse —de hecho, ya lo es— en una pieza del ajedrez de la oposición. Y, por supuesto, ha sido tomado como punta de lanza de las fuerzas adversarias al régimen. Ese es otro análisis. En el fondo hay una realidad que no cambia: ahí siguen estando los miles de periodistas vulnerados, amenazados; ahí están los cobardes ataques y asesinatos. Insisto: cinco comunicadores asesinados en menos de mes y medio. Cuando se silencia a un periodista, se lastima el Estado de Derecho y la vía democrática, y se golpea a toda la sociedad. Cuando se acalla una voz, se coarta el derecho de la sociedad a estar informada. La libertad de expresión está amenazada. Y no, la enorme mayoría de los comunicadores víctimas de ataques no son Loret; no reciben el mismo eco, ni la misma solidaridad.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

