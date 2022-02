Tierra de la Gente Buena

De sus casi 22 años de vida institucional, tan sólo en los últimos ocho años, es decir, entre 2015 y 2022, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes habrá organizado su quinto proceso electoral. Derivado de la más reciente reforma político-electoral de 2014, en la que uno de sus efectos fue la sincronía en la calendarización de las elecciones federales y locales, se rompió la tradición en la que las jornadas electorales locales se realizaban en el mes de agosto del año siguiente al de la elección federal.

Inevitablemente ello ha provocado cierto fastidio en la ciudadanía que, de entonces a la fecha, solamente en las primaveras de 2017 y 2020 no presenció la saturación de los spots publicitarios propios de las campañas electorales; sin embargo, provocó un fenómeno poco visto en las autoridades electorales: el personal del organismo público local electoral adquirió la experiencia en apenas un lustro y medio de organizar las elecciones que, en un calendario normal, le hubiera tomado casi dos décadas.

Aguascalientes es un próspero estado del centro del país cuya principal referencia se encuentra en su tradicional feria abrileña, dedicada al evangelista San Marcos, festividad de índole lo mismo comercial que agrícola, con un serial taurino de prosapia de larga data y un palenque que presenta todos los días de la verbena artistas de renombre. Otrora productor vitivinícola y principal productor de guayaba, gracias al cultivo que se da particularmente en uno de sus municipios ubicado al poniente, su posición geográfica privilegiada le permite consagrar actualmente su actividad preponderante en la industria automotriz. En su división interna está conformado por 11 ayuntamientos, teniendo como particularidad que su municipio capital, del mismo nombre del estado, concentra alrededor de 70 por ciento de la población total de la entidad.

No fue sino dos años antes de la alternancia en la titularidad del poder Ejecutivo federal, cuando el fenómeno se presentó en la gubernatura de la entidad. En 1998, el Partido Acción Nacional se hizo de la gubernatura luego de la hegemonía del Revolucionario Institucional, misma que refrendó en 2004. Para 2010 el PRI retoma la gubernatura que, luego de un periodo sexenal, volvió a ceder la estafeta al PAN. Como dato relevante: en la capital se ha dado la alternancia solamente entre PRI y PAN, mientras que en los municipios del interior, la pluralidad política ha permitido que todos los partidos, prácticamente, hayan gobernado, llegando en alguna ocasión, incluso, a encabezar un ayuntamiento un candidato independiente.

Apenas para el proceso electoral pasado, en el que de manera concurrente con la elección de diputaciones federales en la entidad se eligieron diputaciones locales y ayuntamientos, el electorado superó el millón de personas. Somos un estado pequeño en extensión geográfica, pero pujante en esfuerzos por consolidarse como referente en la zona centro-bajío del país.

El calendario electoral, y las vicisitudes a las que me refería anteriormente, nos han colocado nuevamente en la posición de organizar un proceso electoral desfasado con elecciones federales para elegir la próxima gubernatura. Aguascalientes, junto con cinco entidades más, enfrenta en junio próximo una elección sui géneris que concluirá con el propósito de empatar las jornadas electorales en las que se eligen las autoridades y que sea cada tres años, como debiera suceder normalmente, cuando acudamos a las urnas. Por ello, el periodo de la próxima titularidad del Ejecutivo estatal será menor a los seis años, como ya ocurrió anteriormente con ayuntamientos que duraron poco más de un bienio.

Quienes hacemos de la materia electoral nuestro modus vivendi sabemos que se debe de partir de la premisa de que no hay dos procesos electorales iguales: ya por las condiciones meteorológicas y medioambientales, ya por la efervescencia de las candidaturas, ya por los cargos a elegir, ya por el aumento sostenido de la población votante, cada jornada electoral se presenta distinta y con nuevos y mayores retos. Quien siga creyendo que la elección de junio próximo será más fácil por ser un solo cargo, o por mantener la inercia del proceso que concluimos ya habiendo empezado el actual, tendrá frente a si la realidad que, una vez más, confirmará lo que se da por sentado. Cada proceso electoral está llamado a ser el más grande y el más importante porque debe refrendar, sin adjetivos, nuestra vocación democrática.

Varios factores hacen de este proceso 2021-2022, uno diferente a los vividos anteriormente. Por mencionar algunos, nos encontramos frente a una contienda que, al menos hasta el momento, todo parece indicar que se decidirá entre mujeres candidatas, en medio de una emergencia sanitaria y atravesando por complicaciones presupuestales.

El empoderamiento de las mujeres al interior de los partidos políticos, aunado a las condiciones generadas por la autoridad electoral en años anteriores, han provocado un incremento sustancial en la participación femenina en actividades políticas. En las dos más recientes legislaturas se ha conseguido, conjuntando los esfuerzos institucionales y la voluntad partidista, la integración paritaria del congreso local, contrastante con integraciones de la cámara de diputados local en años recientes en las que, de las 27 diputaciones que la conforman, apenas una diputada la integraba.

La tendencia, en parte propiciada por los lineamientos en materia de paridad de género emitidos por la autoridad electoral, que obligaron a que los partidos postularan mujeres en las candidaturas a los puestos de naturaleza colegiada en la misma proporción que hombres, privilegiando las primeras posiciones en las listas por el principio de representación proporcional, provocó que los partidos políticos, con carencia de liderazgos femeninos, generaran cuadros que, a la postre, ocuparon los cargos electos.

Por lo que se puede apreciar, en estos momentos en los que los partidos se encuentran en el proceso de seleccionar las candidaturas, la vocación que muestran las opciones políticas es a postular mujeres por lo que podría darse el caso de que, invariablemente, Aguascalientes tendría la primera gobernadora de su historia. Esa condición de solamente ver candidatas en la boleta, no se cumpliría si el aspirante a candidato independiente que actualmente se encuentra en la obtención del apoyo de la ciudadanía, logra el respaldo suficiente para ser, como todo indica, el único hombre en la papeleta.

En otro asunto, la autoridad electoral enfrenta una marcada disminución presupuestal que deviene desde el proceso pasado. Si bien las pretensiones económicas sometidas a la consideración del congreso del estado en los últimos años no eran concedidas en su totalidad, las asignaciones presupuestales no eran menores al 75 por ciento de las cantidades aprobadas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en los últimos dos ejercicios fiscales anuales, el Congreso concedió entre el 61 y el 73 por cientode lo solicitado, prendiendo las alertas en la autoridad quien se vio obligada a diseñar nuevas estrategias para cumplir con el mandato legal de organizar las elecciones.

En este tenor, una de las propuestas que desde hace algunos años se promueve en distintos foros, es la de generar una verdadera autonomía financiera que permita suficiencia presupuestal para los organismos electorales siguiendo un esquema similar al financiamiento público de los partidos políticos, esto es, que por virtud legal, se destine un porcentaje fijo –ya sea calculado a partir del padrón electoral o de la lista nominal multiplicado por un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización, o bien, una cantidad en alguna proporción al total del gasto público estatal– que permita que, de manera automática, le sean asignados recursos, sin que se vea en la necesidad de negociar anualmente el presupuesto con las autoridades ejecutivas y legislativas, situación que, además de generar incertidumbre, manda un erróneo mensaje a la ciudadanía, en el que pareciera, a ojos no entendidos, que la operatividad de la autoridad se encuentra sujeta al capricho de la administración estatal, quien esperará a ver los resultados electorales para terminar de asignar los presupuestos.

Por último, y no por ello menos importante, no podemos dejar de lado la emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos. El aspecto novedoso de esta situación se dio ya en la elección anterior, para la que el respaldo de las autoridades sanitarias fue primordial. Desde el proceso pasado, y en este no será la excepción, la oficina gubernamental estatal encargada de la regulación sanitaria conjuntó esfuerzos con el personal técnico electoral para crear un comité interinstitucional que generó una serie de protocolos que regularon las actividades más importantes del proceso en donde se involucraban las candidaturas, militancia y personas simpatizantes de los partidos políticos, órganos desconcentrados electorales y la ciudadanía en general. En total fueron realizados 12 protocolos para igual número de actividades, mismos que están siendo revisados para volverlos compatibles con las renovadas estrategias con las que se enfrenta la pandemia.

Más allá de la importancia sustantiva de la elección, y de la que se derive del análisis político a nivel nacional en el tenor de las gubernaturas que están en juego, con esta elección se cierra un ciclo de procesos anuales, necesarios para cumplir con el objetivo de no cansar a la ciudadanía votante y poder acudir a las urnas en ciclos trianuales. El fenómeno de la participación ciudadana en la historia de este siglo en la entidad ha presentado un comportamiento sostenido: cuando las elecciones son completas, es decir, cuando se eligen la gubernatura, los ayuntamientos y las diputaciones locales, la participación no ha bajado del 51 por ciento. Cuando solamente son elecciones de los ayuntamientos y diputaciones locales, es decir, intermedia, la participación se encontraba en el rango entre 44 y 48 por ciento. El punto más bajo de la participación se vivió en la elección de 2018-2019 cuando, en una condición coincidente con la actual, en única elección, se renovaron los 11 ayuntamientos de la entidad. Apenas un 38 por ciento de la ciudadanía acudió a las urnas.

En ese sentido esta elección es una incógnita: por un lado, es una sola elección, ni concurrente, ni acompañada de elección de diputaciones y ayuntamientos, por lo que pudiera pensarse en una baja participación tal como su antecedente inmediato; por otro lado, está comprobado que es la elección a la gubernatura la que, por la relativa importancia del cargo, o por la efervescencia en las campañas electorales, arrastra una mayor participación de la ciudadanía.

De la participación, tanto como de los resultados, obtendremos una estimación durante la misma noche de la jornada electoral. Por primera vez en la historia de la entidad será implementado el conteo rápido en la elección a la gubernatura. Este instrumento estadístico permitirá que la tensión propia del evento electoral, se desahogue políticamente en conjunción con los resultados preliminares que se obtengan mediante el mecanismo habitual proporcionado por el PREP. Inédita, de igual manera, será la prueba piloto que implementará el Instituto Nacional Electoral sobre el voto anticipado.

Lo que no será una novedad es que las y los aguascalentenses residentes en el extranjero podrán participar ya sea a través del voto postal o mediante el uso de la plataforma electrónica diseñada al efecto. Este ejercicio ya se llevó a cabo durante la anterior elección a la gubernatura en 2016, con condiciones totalmente distintas, por lo que se augura un éxito en cuanto a la nutrida participación migrante, en comparación con la mínima recibida con anterioridad.

En ese contexto, la autoridad electoral se encuentra preparada para responder profesionalmente a todos estos escenarios que particularmente se presentan, no sólo por el profesionalismo demostrado en la continuidad de procesos electorales presentados y la experiencia adquirida, sino porque el Instituto Estatal Electoral se ha erigido como un bastión de la institucionalidad democrática de Aguascalientes: la entidad se caracteriza por la ausencia de los conflictos de índole política post electorales, y por la incidencia mínima que mantienen los delitos en materia electoral históricamente.

Pero la gobernabilidad se asegura, por encima de todo, porque la ciudadanía aguascalentense ha sabido construirse a partir de los cimientos de los valores democráticos, haciendo evidente gala del lema que rodea su escudo de armas: somos buena gente, de buena tierra, agua clara y cielo claro. Somos, finalmente, la tierra de la gente buena.

