Cierto, el embate de las últimas semanas contra el presidente ha sido de proporciones gigantescas, y aunque desde el comienzo de su mandato tuvo que lidiar con sus detractores, nunca, como hoy, había recibido una embestida de tal calado. La casa de Houston y las profundas diferencias que mantiene con el periodista Carlos Loret de Mola, son los mayores temas de conversación en el país. Por primera vez desde el inicio de su gobierno, el primer mandatario no dicta la agenda nacional.

Los opositores de la 4T, formales e informales, se han dado vuelo con ambas noticias, no van a soltar el tema pronto, quieren difundirlo con la mayor eficacia posible y convertirlo en su estandarte. Hasta el momento, la estrategia parece estar funcionando, han construido una narrativa sólida que contradice el discurso presidencial, tienen elementos para hacerlo y los están aprovechando; en lo inmediato, parece que están logrando su objetivo: restarle simpatías al presidente.

Falso que el presidente esté en la lona y que estos acontecimientos signifiquen, por sí solos, el fin de la 4T. Los efectos de la casa de Houston no pueden equipararse a los que tuvo la Casa Blanca de Peña Nieto; no son las mismas circunstancias, no son los mismos personajes y no es la misma estrategia de contención de daños. Para el expresidente significó el fin de su proyecto político, acarreó un sentimiento casi unánime de indignación y la tibia defensa que intentó la señora Angélica Rivera no sirvió de mucho.

En aquel entonces, López Obrador era candidato y logró capitalizar para sí el descontento de la Casa Blanca. Hoy la oposición tiene muchas cabezas visibles, pero ningún candidato a la presidencia todavía; además, la estrategia de defensa del presidente, que a muchos les parece equivocada, tiene un porqué. No hay nada que agravie más a la mayoría de la población de este país que la riqueza, por eso la decisión de exponer los ingresos de Loret de Mola, para descalificar al mensajero a través del resentimiento.

Aunque la oposición está ganando la batalla en varios terrenos, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales, todavía no puede echar las campanas al vuelo, en Twitter por ejemplo, tiene un ánimo triunfalista, y hay hasta quienes aseguran que sin mayor problema ganarán la presidencia. No deben olvidar que el voto duro del presidente está situado en las zonas de mayor pobreza, donde millones de electores ni siquiera tienen redes sociales.

Falta ver el verdadero alcance de la información de las últimas semanas; sin ninguna duda tendrá un efecto en las próximas elecciones, sobre todo en las grandes ciudades, donde Morena y sus aliados verán mermado su capital político. ¿Pero, será suficiente para que pierdan la presidencia de la república?, no lo creo. Si la oposición no construye una estructura territorial fuerte en todos los estados, acompañada de una propuesta para la población más vulnerable de este país, no lograrán su objetivo.

Ya sembraron la semilla de la desconfianza, ahora tienen que probar lo más difícil: que son más eficientes, más incluyentes y que encabezan los mejores gobiernos. Casi nada.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL