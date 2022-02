Cómo se desactivó una intentona

Las traiciones al interior de Morena se desataron a inicios de año. El objetivo de la primera intriga fue el senador Ricardo Monreal, el operador parlamentario más hábil de la administración. Una intentona liderada por varios compañeros de escaño del zacatecano amenazó con despojarlo de la coordinación morenista, teniendo como pretexto la creación de la comisión para investigar los abusos de autoridad en Veracruz.

Mónica Fernández Balboa, se convirtió en la primera mujer en presidir la mesa directiva del Senado de la mano de Monreal, quien operó para darle la oportunidad y descarrilar en el proceso a Martí Batres. La cercanía de Monreal y Fernández no era nueva, fue Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Arturo Núñez, ex gobernador de Tabasco, cuyo hijo fue el sucesor de Ricardo Monreal en la Alcaldía Cuauhtémoc; la presidencia de Fernández fue invalidada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (una de las alas más radicales del partido), sin embargo, a pesar de ello, Fernández Balboa se sumó a los senadores que rechazaban la Comisión para investigar al gobernador de Veracruz, y que buscaba la remoción de Monreal. Le dio la espalda.

En esa asonada contra Monreal, se sumó Higinio Martínez, el mandamás del grupo Texcoco; después de las elecciones de 2021, la Alianza Va Por México gobierna 50 de los 125 municipios del EDOMEX, con más del 43% de la votación, Morena y aliados solo tienen el 39% de los votos y únicamente controlan 30 ayuntamientos, 32 menos de los 62 que ganaron en 2018, un descenso brutal.

Monreal se alineó a Martínez para consolidar a Morena para 2023, sin embargo, eso no bastó; apenas hace unos días se le vio muy cercano a Claudia Sheinbaum en el aniversario de la Marcha de la Lealtad.

Quien también se sumó al hilo de la traición, fue José Antonio Álvarez Lima, ex director del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, cercano también al ala radical de Morena. Se sabe que no tuvo ningún pudor para producir programas afines al discurso de la 4T con recursos públicos. Álvarez Lima llamó frívolo y ambicioso a Monreal y fue quien estuvo de lo más activo en el grupo de WhatsApp que orquestó todo el golpe contra el coordinador de la bancada morenista.

La traición tiene un objetivo común ¿Quién está detrás de esta desbandada? Esta semana se divulgó una fotografía de Ricardo Monreal con Manuel Velasco, el coordinador del Partido Verde en el senado y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Se muestran sonrienres saludándose. Después de la intentona que fue desactivada en parte por el trabajo del senador Eduardo Ramírez, es la reafirmación cuando menos por ahora, del liderazgo de Morena en el Senado.

Pero también, el saludo de una persona que se consolida como una más de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto está cada vez más en el ánimo de la sucesión presidencial, desplazando a quienes se perfilaban como los favoritos de Palacio Nacional.

CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLUMNISTA

@CARLOSZUP

MAAZ