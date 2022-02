Más allá de la vecindad

La relación de México con Estados Unidos va más allá de una simple vecindad. Compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera, más de 600 mil millones de dólares en comercio (cifra de 2019, antes de la pandemia), la garita de Tijuana-San Diego es la más transitada del mundo occidental y al día cruzan aproximadamente 1 millón de personas y alrededor de 300 mil vehículos (de manera legal), un estilo de vida bicultural en la zona fronteriza y ciudades gemelas. Es decir, ambos países están ligados en los ámbitos económicos, migratorios, comerciales, transculturales y en los últimos tiempos también en el tema medioambiental y climático.

Al respecto, sabemos que el combate al calentamiento global y cambio climático es una cuestión que nos atañe a todos como habitantes del mundo y, entre las naciones, no es la excepción, por lo que este martes el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, visitó nuestro país para reunirse con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez De la O, secretario de Hacienda y con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar acerca de las acciones conjuntas en este tema. Es la segunda ocasión que Kerry aborda el tópico medioambiental desde suelo mexicano, sumada a la visita de la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, la última semana de enero del año en curso.

La preocupación por parte del gobierno del vecino país del norte es notable, pues en los paralelismos que tiene nuestro país, mientras se daba la visita del funcionario estadounidense, en la Cámara de Diputados se llevaba a cabo el foro 16 del Parlamento Abierto acerca de la Reforma Eléctrica, la cual no se está contemplando, al menos de manera prioritaria, el uso de energías limpias, renovables y verdes, aun cuando las condiciones geográficas mexicanas tiene todo para hacerlo. Por lo que, siendo muy cuidadoso y diplomático en sus palabras, John Kerry mencionó: “[...] queremos estar seguros que las reformas no van a ser un obstáculo para mantener la economía abierta y competitiva. Nos importa que el resultado (de la reforma) estimule la inversión privada y no la asuste. [...] México tiene potencial para producir el doble de energía eléctrica con renovables de lo que ahora produce China. Estamos en condiciones de brindar apoyo en cuestiones tecnológicas y financieras”.

En este sentido, además de dialogar sobre el sector automotriz, de la debida explotación del litio (inversión público-privada), del papel de la CFE y que todo esto se encuadre en lo estipulado en el T-MEC, el resultado tangible de la visita de Kerry a nuestro país es conformar un equipo de trabajo conjunto entre México y Estados Unidos (donde se prometió presentar la hoja de ruta en un mes) para alcanzar las metas en reducir a cero las emisiones de carbono y transitar al mayor porcentaje posible del uso de energías limpias en ambos países antes del año 2030.

Esperemos que la visita del demócrata Kerry pueda modificar la visión del actual gobierno mexicano respecto al uso de energías fósiles, un tema muy arraigado en el presidente. También deberemos esperar el resultado de la batalla en el Congreso acerca de esta Reforma Eléctrica y cómo se va a empatar con las peticiones del gobierno de Biden, pues además de la alianzas estratégicas comerciales y económicas que tendrá la utilización de energías limpias (materias primas, infraestructura y creación de empleo, etc.), lo que está en juego es el cuidado y respeto del medio ambiente.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

CAR