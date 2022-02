Entre salir del atolladero y diplomáticos serviles

En su sacudida por salir del atolladero en que se metió por haber declarado que había que “pausar” la relación con España, Andrés Manuel López Obrador terminó, sí, matizando su expresión en el sentido de que no se trataba de un rompimiento, pero….

Pero para ello, se la pasó tirando de coces por aquí y por allá en distintos momentos de la conferencia mañanera (y eso que fue cortita y no faltaron las preguntas inicuas). El Presidente aporreó de nueva cuenta a las empresas españolas —y al gobierno de aquel país—; acusó que “nos han ofendido” por lo que deberían cuando menos ofrecer disculpas; y, de paso, arremetió contra algunos diplomáticos mexicanos por “serviles”.

En su intento por recomponer lo que sus palabras provocaron en la relación con España —la cancillería ibérica pidió una explicación de sus dichos y lo que implicaban— AMLO dio de vueltas sobre el tema tratando de no mostrar abiertamente que se estaba retractando, pero a fin de cuentas haciéndolo.

“Lo que dije ayer es ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura, no. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa.

“Pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito: no es ruptura. Es nada más decir: ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos; y lo mismo en el manejo político”.

Respeto. La palabra apareció varias veces durante su exposición. En suma, le costó trabajo corregir su declaración, pero al final de cuentas lo hizo (aunque tiró montón de trapos encima de su rectificación).

En otro momento, López Obrador mezcló el tema de la visita de John Kerry, enviado especial de EU para el clima; la presencia del embajador estadounidense Ken Salazar, y el actuar de los “corruptos”. En ese marco, se refirió a nuestros “diplomáticos e internacionalistas” denunciando que “hay algunos que son muy serviles, que no actúan de conformidad con los principios de nuestra política exterior y se acostumbraron en el periodo neoliberal a la sumisión”.

A todos ellos les recomendó leer las memorias de Josephus Daniels, quien fue embajador de Estados Unidos en México cuando gobernaba el presidente Franklin D. Roosevelt y en México el general Cárdenas, “para que entiendan mejor cómo debe ser la política exterior”.

GEMAS: Obsequio de AMLO: “Se tomó la decisión de crear la empresa Olmeca, Maya Mexica, la cual va a manejar este aeropuerto civil (Felipe Ángeles); el de Tulum, Chetumal y Palenque…; va a manejar los mil 500 kilómetros del Tren Maya y va a depender de las Fuerzas armadas”.

POR MARTHA ANAYA

