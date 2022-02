Se meten con él, se meten conmigo

El presidente AMLO no hay que subestimarlo, particularmente ahora que la fiera está herida en lo personal.

El mandatario se atrinchera y se prepara para dar la gran batalla en esta guerra de mexicanos contra mexicanos que él, en gran medida, inició. A su gabinete y a sus funcionarios los cobijará hoy más que nunca. A partir de lo que considera un ataque injustificado a su hijo mayor, la 4T pasa a formar parte de su gran y ampliada familia.

Así, a pesar de los estragos en términos económicos, de salud y también políticos que sufre México, y que no necesariamente se justifican por la pandemia, estos no significarán que López Obrador contemple cambios en la estrategia del gobierno. Todo lo contrario. Nadie podrá tocar a Hugo López-Gatell. Él no lo va a quitar. Su defensa arreciará, especial y directamente la que provenga de López Obrador.

Las denuncias interpuestas por Javier Coello Trejo en contra del subsecretario, por el delito de homicidio por omisión, lograron que un juez de control diera la orden a la FGR de hacer una averiguación al respecto. Y si bien esto se sumará como antecedente jurídico a los múltiples que ya se tienen por su actuación (entre ellos, el que la OMS dijera que 190 mil vidas podrían haber sido salvadas con otra estrategia contra el virus), la verdad es que no pasará de eso.

Estas denuncias y que el Presidente se sienta atacado desde hace 10 días en el ámbito personal, se tradujo en su defensa a ultranza del galeno. Quien considere que en este caso la fuerza de las redes sociales hará que quiten al científico devenido en locuaz petimetre, está equivocado. Eso es lo que debemos entender.

A partir de ahora, quien se meta con López-Gatell —o con cualquier colaborador de la Cuarta Transformación— será objeto de la furia del Presidente y de todo el aparato político. El zar antiCOVID-19 seguirá, y no por él ni por su acciones. Será gracias a la fuerza de López Obrador (no me refiero a la “fuerza moral” descrita por Hugo en franca adulación), la cual se recarga con el apoyo que tiene el tabasqueño en la población en general.

Al menos cinco veces el Ejecutivo federal ha salido en defensa de López-Gatell. La defensa ya ni siquiera disimula contemplar sus otros datos. Es, a partir del martes pasado, una cuestión personal. Sus palabras: “Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo”, denotan lo anterior.

No es una repartición de culpas. Es una clara manifestación, en cambio, de que a los ojos de AMLO no hay y no habrá nada que cuestionarle a él y a uno de “sus hijos”. Tendremos que olvidar “la idea del cubrebocas se convirtió en un instrumento de las personas egoístas y grupos sociales egoístas” o la negativa gubernamental de vacunar a los niños. O el desabasto de medicamentos o las pésimas condiciones hospitalarias.

La defensa no es sólo por la actuación del subsecretario ante el COVID-19. Estamos atestiguando una confrontación que escala a niveles nunca antes vistos. Quién siembra vientos, cosecha tempestades. El respaldo va para largo; tendremos AMLO y López-Gatell para mucho rato.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

