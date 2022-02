Humo en la Corte

Lo fue el clásico humo blanco anunciándonos la buena lo que salió ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –fue una mera falla en el aire acondicionado–, pero bien podría ocurrir hoy.

El tema a discusión: la pregunta formulada para la Revocación de Mandato (“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?).

El proyecto del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, propone eliminar cualquier referencia al concepto de “ratificación de mandato”. Esto es, eliminar la segunda parte de la pregunta que aprobaron los legisladores.

Cuatro juristas alcanzaron a pronunciarse sobre el fondo del proyecto antes de que suspendiera la sesión en razón de “cierto humo detectado”. Tres a favor del proyecto: Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y uno en contra: Loretta Ortiz Ahlf.

Los argumentos a favor de descartar la parte que dice “…o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, giraron en torno a que, planteada así la pregunta, “no resulta acorde con lo que dice la ley”, “desvirtúa su naturaleza”, “se distrae la atención de la ciudadanía”, “es inconstitucional”.

La recién llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, consideró, en cambio, que la segunda parte de la pregunta “no desnaturaliza el ejercicio ni lo vuelve una ratificación”, al contrario, contribuye a clarificar el objetivo de esta ley.

Gutiérrez Ortiz Mena insistió por su parte clarito: se debe preguntar si se quiere o no revocar el mandato. Y la respuesta debe ser, sí o no.

Ahí fue que se detuvo la sesión. Diez minutos después, el ministro presidente Arturo Zaldívar informó de la falla en el aire acondicionado. Levantó la sesión y citó al pleno para hoy.

Por si hubiera alguna suspicacia sobre la suspensión de la sesión y la posible reacción en Palacio Nacional, recordemos que hace unos días, cuando circuló el proyecto de Pardo Rebolledo, el presidente López Obrador declaró:

“Yo no me opongo (a que se acote la pregunta), que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí me da mucho gusto: ya se va a establecer el método de la revocación, es único”.

Esperemos así sea. En unas horas más tendremos el resultado completo. Quedará claro de qué se trata: revocación o ratificación.

•••

GEMAS: Obsequio del dirigente del PRI, Alejandro Moreno: “En el momento en que la propuesta del gobierno pase en el Senado de la República va a iniciar el proceso de expulsión de Quirino Ordaz Coppel y habrá de decidir la comisión si lo expulsa o no lo expulsa, pero como es estatutariamente, pues es expulsión”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL