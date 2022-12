Messi, persona non grata

–Secretario, tenés que intervenir. Lío está desesperado. ¡No puede pelearse con México, boludo! Andrés es el segundo presidente más popular del mundo, y pronto va a rebasar a Modi. Además, Lío es súper fan de la comida mexicana. En su casa comen Doritos cuando ven los partidos de Rosario Central. Y no solo de la comida. ¿Sabés que le iban a poner Pancho a un chihuahua que les ofrecieron?

–Estoy en eso. Ya sabes que somos amigos, y los mexicanos creemos que la amistad es sagrada. Pero es que lo de la camiseta en el piso estuvo muy fuerte. No sabes lo que tuvimos que hacer para controlar al Canelo. Y este es un gobierno nacionalista. Lionel tendría que tener un gesto contundente.

–Está dispuesto, si gana a la final, a salir con la bandera mexicana en los hombros, en vez de la argentina.

–Está bien, pero ¿han considerado un tatuaje del presidente? Tendría que ser en un lugar visible. O sea, el glúteo no funciona. Digo, primero, porque hay que cuidar la investidura, pero también porque no se vería a cuadro. No te quiero dar instrucciones, mon frère, pero, si aceptas un consejo, podría ser la cara del presidente en el hombro, y abajo: “Andrés Manuel, 2024-2030”.

–¿Y si sale con una pancarta o una camiseta de “Wakanda Forever”? Vimos que el actor… ¿Cómo se llama?

–¿Tenoch Huerta?

–¡Eso: el Huerta! La rompe, ¿eh? Súper fans en Argentina. Decime: ¿lo de Thanos se lo pusieron por la peli de la Marvel?

–No Thanos: Tenoch. Tenoch Huerta. No creo que nadie se llame Thanos Huerta. Por lo menos nadie con más de tres años. Digo: tenemos niños que se llaman Voldemort, pero...

–¡Ah, Tenoch, por la onda inca! ¡Claro, qué pelotudo!

–Azteca. Los incas son bolivianos, como mi Evo. Lo de la camiseta estaría bien, pero Thanos, perdón: Tenoch tampoco es amigo del presidente, ¿eh? Gana demasiado dinero. En la cuatroté no nos gusta eso.

–¡Decime que hago, che! El Lío no puede ser persona non grata. Acordate de que se hizo una foto con el hijo de Guardado.

–Te repito: podría ser un tatuaje.

–Es que solo tiene un hombro disponible, y me parece que se lo quiere reservar a sus nietos.

–Híjole, mano, es que así está cabrón. México es muy orgulloso. No le abre los brazos a cualquiera, y la ofensa de la camiseta sí estuvo fea. Una cosa es que no seamos capaces de tirar a gol, y otra que nos guste que nos metan goles. Solo se me ocurre una posibilidad. Pero puede salir cara.

–Y dale, decime. El dinero no es problema. Qatar está pagando muy bien y ya vienen los dólares saudís.

–Lionel tendría que enfocarse en otro deporte. El beisbol. ¿Has oído hablar de las Guacamayas de Palenque? Es uno de los equipos más importantes del mundo, al nivel de los Yanquis de Nueva York, pero lamentablemente las finanzas no están demasiado sanas. Te puedo pasar un número de cuenta. Bueno, también aceptamos cash.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL