Feminismo para todas

El feminismo representa más que solo los deseos de un grupo de mujeres. Y aunque cada quien vive un movimiento diferente de acuerdo a su lugar de origen, necesidades y posibilidades, al final la raíz es la misma: buscar soluciones a las situaciones de desigualdad a las que nos enfrentamos.

El discurso feminista ha buscado incluir a todas a través del diálogo y el debate en el el activismo político y teórico. Pero hoy en día ¿incorpora a las mujeres con discapacidad?

Aún en una realidad donde se lucha por la equidad y la justicia, la discapacidad se sigue viendo como algo ajeno. Es importante no dejar que nos nuble la posición de privilegio, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que criticamos con el movimiento. Las personas con discapacidad merecen protección a sus derechos. Pero esto no nos libera de evaluar la problemática con perspectiva de género.

Vivimos en una sociedad androcentrista, construida y diseñada por y para los hombres. No se trata de culpabilizar al otro sexo, sino de asumir las consecuencias que han traído las ideologías machistas y crear nuevas realidades donde las necesidades de todos y todas sean tomadas en cuenta.

Uno de los objetivos de los grupos de mujeres con discapacidad es visibilizar la doble discriminación que viven por su género y condición. Por ejemplo, cuidar su cuerpo se vuelve muy difícil cuando los sistemas de salud no están preparados desde un punto de vista de accesibilidad para hacer estudios como las mamografías.

La inclusión se puede lograr si adoptamos un enfoque diverso, como lo hace el diseño inclusivo. En 2020 el Instituto Real Nacional de Ciegos de Londres (RNIB), diseñó un prototipo de test de embarazo con tecnología de sensores táctiles, para que las mujeres ciegas o con discapacidad visual puedan descubrir si están embarazadas de manera privada, sin depender de alguien más. Ellas nunca son las primeras en saber lo que le pasa a sus propios cuerpos.

Como dice el jefe de RNIB, Martín Wingfield: “El problema no se limita sólo a las pruebas de embarazo, hemos escuchado historias de personas con pérdida de visión que no pueden acceder a su propia información médica. Desde el empaque del producto hasta la información financiera, todos tienen derecho a la privacidad y la dignidad ".

El feminismo es una forma de estar en el mundo. Su poder reside en traer a la mesa conciencia, la única herramienta capaz de transformar realidades, porque lo que no se nombra y se reconoce no se puede solucionar. Si buscamos caminar por el mundo a partir de una ética que nos lleve a vivir en libertad, igualdad y respeto, entonces no podemos dejar la discapacidad de lado. Pensemos en aquellas personas al tomar decisiones, porque como dice Nuria Varela: “Si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, ésta no se parece a la oficial. Si son los ojos de las mujeres los que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y de color. Si son los ojos de las mujeres los que repasan las cuentas, la economía deja de ser una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro”.

Por María Milo

BLOG: www.mariamilo.mx

IG: @mariaamilo

MAAZ