Esta realidad cotidiana las llama a la organización y defender su vida y su derecho a la felicidad

El pasado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se define como " todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

La violencia a las mujeres lastima a México, se respira en cada lugar, en cada clase social y condición económica, todas y todos estamos cerca del dolor. En México, según el INEGI, el 59.4 por ciento de las mujeres declaró que a lo largo de su última unión o matrimonio fueron agredidas de diferentes formas, de las cuales, 15.7 por ciento reconoció haber sido abusada sexualmente por su expareja o exesposo, mientras que en el 64 por ciento de los casos se trata de violencia severa.

Se estima que al año cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja.

Por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual.

Existe un subregistro porque muchas veces la violencia es psicológica y algunas de sus formas son tan tenues que no son identificadas por las víctimas, y si lo hacen no se atreven a ventilarlo.

Lo más evidente serían los gritos, golpes, humillaciones y descalificaciones, pero hay otro tipo más sutil, códigos de comunicación que pueden incluir lenguaje no verbal como miradas, gestos, ademanes, tensión muscular y tono de voz; es decir, no sólo es lo que se dice, sino cómo y en dónde. No deja marcas en el cuerpo y una de las razones por la que no se detecta es porque se considera normal.

Ante esta terrible realidad cotidiana exige la lucha de las mujeres, las llama a la organización y defender su vida y su derecho a la felicidad y en esa lucha estamos también muchos hombres que estamos con ustedes, codo a codo como aliados, dando todo nuestro esfuerzo para apoyar su lucha.

Estamos muy honrados por acompañar a la organización nacional Mujeres Transformando México, la cual nació en el seno de la sociedad civil el pasado 8 de marzo del 2019 en Palacio Nacional, en la 4ª Asamblea Nacional que logró conjuntar a sus 32 coordinadoras estatales.

Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en las numerosas formas que originan la violencia. Asimismo, éstas deben considerar el involucramiento, no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto. Sólo así se podrá transformar nuestro mundo, sin dejar a nadie atrás.

Tenemos que aprender todas y todos que La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Llamamos a la sociedad en su conjunto, a seguir comprometiéndose y a sumar esfuerzos para implementar acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven millones de mujeres y niñas. Desde el Senado de la República, cuentan con toda nuestra solidaridad y respaldo.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE





PAL