Diseña tu vida

Estuve pensando seriamente en guardar este tema para cerrar el año. Después pensé: ¿por qué será que siempre queremos guardar algo para después? Como si ese después lo tuviéramos asegurado. Así como lo escribí una vez: no hay póliza de seguro para los "errores" (nada es un error porque todo es perfecto) del pasado; ¿quién nos asegura que el después llegará?

Este año que está a punto de terminar, me he dedicado a compartir a través de las conferencias que he dado durante este periodo, una idea que, desde que la recordé gracias a mi mentora Valeria Guerra, se ha quedado impregnada en mi.

"Cada segundo tenemos la oportunidad de diseñar la vida que queremos vivir". Y sí, que gran recordatorio, suena muy romántico, pero requiere trabajo, mucho trabajo, disciplina y voluntad también.

Desde que se nos da la opción de elegir, empezamos a tomar decisiones con el único fin de planear el futuro. La carrera que estudiamos, el trabajo que buscamos, las relaciones en las que estamos, la casa en la que vivimos, la boda que queremos, los viajes que queremos hacer, si queremos hijos, si no, si me gusta la ciudad en la que estoy viviendo, etcétera…

Pero, ¿realmente lo estamos eligiendo, lo estamos escogiendo? O simplemente vamos en automático haciendo "lo que toca" para encajar en las cajas divinas que la sociedad nos ha presentado desde que comenzamos a crecer. ¿Realmente estoy en el trabajo que quiero o es en el que me están dando una oportunidad y en estos momentos es la mejor opción que tengo en lo que encuentro el que me gusta?

Empezamos a cuestionarnos desde la adolescencia, ese periodo de rebeldía que estalla cuando por primera vez uno percibe que vive intensamente confrontado entre dos vidas: la que tiene y la que quisiera.

A partir de entonces, si exceptuamos a quienes viven cubiertos por la ausencia de inquietud, todos tenemos el cerebro embarazado de ideas que van gestando distintos futuros llenos de posibilidades, la esperanza de nuevos días que signifiquen otras emociones, pensamientos que hablen de entornos desconocidos; me atrevo a decir que todo el tiempo imaginamos el futuro alejándonos de estar en el presente, en lo que en este momento está sucediendo, y la noticia es que el 99.9 por ciento de las veces nunca sucede como lo visualizamos en nuestra imaginación. ¿Entonces suena cierto que la mayoría de las personas viven una doble vida, correcto? La vida que están viviendo y la que les gustaría vivir.

La historia personal es materia privada, pero se hace pública cuando empezamos a observar que la vida está eligiendo por nosotros y que definitivamente a la que nos está llevando, no es del todo la que soñamos. El embrión del futuro es la curiosidad pues con ella llegan los cuestionamientos, entre ellos, la pregunta del millón: ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero? Porque tan poca vida tenemos, que solo tenemos una como para desperdiciarla. Recuerda que: "Cada segundo tenemos la oportunidad de diseñar la vida que queremos vivir" y hoy es el mejor momento para empezar.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ