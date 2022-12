Dimensiones

Interpretada por los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha, esto me pone a pensar: ¿De verdad esta sede mundialista representa un “Better Together”?

Una de las habilidades más difíciles de ejercitar cuando hablamos de soft skills es la congruencia, que sin duda creo que ha carecido en estos tiempos mundialistas.

Muchas han sido las críticas que han girado alrededor de Qatar y sus violaciones o poco reconocimiento hacia los derechos humanos. Y como ya se ha hablado de esto, este texto no quiero que se sume a la lista como uno más.

Es importante mencionar que es evidente una desconexión por dos partes. Por un lado, este es un evento de talla internacional que debería representar a todos los involucrados y no sólo a los anfitriones como en este caso es Qatar. Al mismo tiempo, considero que lo primero que debería de representar son los valores del deporte como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la celebración, el aprender de las derrotas, la disciplina y los sueños. Sin embargo, predominan sobre todo las creencias de una región, por sus creencias restrictivas en aspectos básicos de inclusión, respeto e inclusión. Hacer un evento internacional sin la capacidad de poder incluir a todos debería ser imposible.

Es evidente la poca congruencia que existe en este evento en donde más que nunca se ve reflejada la riqueza humana que existe en nuestro planeta, lo cual me lleva a hacerme una pregunta: ¿Por qué?, pregunta que quizás se puede responder desde dos perspectivas: de forma y de fondo.

De forma, porque como varios medios de comunicación y documentales lo han dicho, al parecer los intereses económicos y políticos de las personas involucradas en el mundo del futbol son más grandes que los deportivos.

Sin duda la presión económica ha ganado la batalla en este evento y es por esto que se ha permitido realizar este mundial en una sede como Qatar, pero como ya lo decía anteriormente, esta situación también trae temas de fondo.

¿Será que seguimos viendo el tema de la inclusión y el respeto a los derechos humanos como un “nice to have” y no como un “must”?

He nombrado este texto como “dimensiones” porque si bien es cierto, hoy estamos hablando del mundial de futbol que dura un mes cada cuatro años, esta situación de poca congruencia y de una incorrecta priorización de valores sucede a nivel macro, pero también a nivel micro, ¿en dónde?, en empresas grandes, medianas y pequeñas, en equipos de trabajo, en escuelas, familias, comunidades en relaciones interpersonales y hasta individualmente.

A mí me gustaría invitarte a ti que estás leyendo este texto a que te preguntes ¿qué me está moviendo hoy de forma y de fondo? Clarificar nuestras convicciones, desde mi punto de vista, es la única vía para que en un futuro la congruencia se imponga, no sólo en un mundial de futbol, sino en cada acción que hagamos en nuestras vidas.

No requerimos ser presidentes de países, organizadores de mundiales o jugadores internacionales para hacer la diferencia. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de impactar aquí y ahora en su contexto.

