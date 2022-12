Monreal hace maletas

Ricardo Monreal ya se va de Morena. A eso lo orillaron. El coordinador de la mayoría en el Senado lo avisó, pidió piso parejo para participar en la contienda presidencial, pero nada cambió. Está por anunciar una decisión que ha venido posponiendo, para la que ya no habría punto de retorno. Tiene las maletas hechas. Dejará el partido que ayudó a fundar.

El pasado lunes, pareció enviar un ultimátum, cuando fue abucheado por un grupo de personas durante el Informe del senador Navor Rojas, en Hidalgo. Monreal se defendió y terminó cosechando aplausos en lo que bien podría ser su discurso del adiós.

“¿Saben lo que decían en el PRI, donde yo estaba, en el 88? “Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la revolución, es traidor a su padre, es traidor al movimiento y es traidor al PRI”; ¿y saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988 (…) muchos de los que gritan, son nuevos, son neomorenistas, y yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales ”, les dijo a quienes desde la valentía que da la turba, gritaban.

“He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato, y he vivido siempre de frente; los puedo mirar a los ojos: ¡lo único que quiero es democracia en mi partido! ¡Es lo único que deseo: participar con honestidad!

¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? (…) “Yo tengo 26 años luchando por el presidente (…) ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato.

“¿Pero dónde estaban hace 26 años, cuando iniciábamos nuestra lucha? (…) Por eso les digo: estoy muy tranquilo. Creo en Dios y Dios sabe el lugar que me tocará (…) ¿Es mucho pedir democracia y dignidad? Yo creo que no”, sentenció, para después enfatizar que le ha cumplido a López Obradoraprobando todas sus reformas.

“Todas las reformas que propuso el presidente, todas se han aprobado, ¡todas!, no ha habido una sola que hayamos regateado”, afirmó. Tiene razón, todo lo enviado por AMLO ha salido en el Senado.

Para entender a Monreal y su proceso de toma de decisión, hay que ver la película completa. En septiembre de 2021, durante el inicio del periodo de sesiones en el Congreso, dijo desde la tribuna en San Lázaro: “No pueden negar que López Obrador ha sido el hombre más íntegro”. Un par de meses antes, en julio, nos había dicho en entrevista: “Jamás me pelearé con la historia, y el presidente es parte de la historia”. Ya en julio de este año, lanzó un segundo aviso: si Morena elije a su candidato presidencial por encuesta, se iría.

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y no nos vamos a prestar a ninguna farsa”, sentenció.

Monreal es un político que cuida las palabras. No hay ligerezas ni bandazos. Si hay piso parejo, se queda.

¿Es mucho pedir democracia dentro de Morena?, se preguntó. A estas alturas, parece que sí, es mucho pedir. Monreal se irá. Y nadie podría acusarlo de traición. ¿Cuántos más se irán con él? ¿De qué tamaño sería el boquete? ¿A dónde irá? Desde hace por lo menos tres meses los presidentes del PAN, PRI y PRD le pusieron en bandeja de plata la candidatura presidencial. A eso hay que sumar que MC lo quiere de aspirante. ¿Qué hará Monreal?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL