4 años de AMLO; somero balance

*En San Lázaro las cosas están calientitas previo a la discusión de la Reforma Electoral que comienza mañana y el que parece pagará los platos rotos será Alito Moreno, quien está en la mira de Morena para ser desaforado por enriquecimiento ilícito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigado. Sin embargo, el líder del priísmo nacional está confiado en que se trate de sólo una amenaza, ya que en la comisión de desafuero está su fiel escudero Rubén Moreira, cuya misión es frenar el proceso. Además, Alito prevé que lo apoyen los partidos de oposición PAN y PRD, ya que por lo pronto el líder de la bancada perredista Luis Espinoza Cházaro, lo ha respaldado a través de sus redes sociales. Puede que Moreno Cárdenas la libre esta vez, pero Morena hará todo lo posible para que alguien pague el hecho de que no pase la Reforma Electoral de López Obrador.

*Se acaban de cumplir los primeros 4 años de la presente administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y un somero balance nos arroja cifras poco alentadoras. En promedio se registran 85 homicidios dolosos al día, dato que nos coloca como uno de los países más violentos del mundo. Europarlamento pone a México entre los países más violentos y lo ubica a la par de Afganistán, Sudán y Norcorea. El dossier sobre México muestra un ajuste en el número de desaparecidos por la delincuencia organizada a gran escala. Hasta junio de este año se tenía un registro de 121 mil 655 asesinatos, contra 120 mil 463 en los 6 años de Felipe Calderón Hinojosa y es seguro que al término del mandato obradorista se rebase, con mucho, la cifra total de 156 mil en la administración de Enrique Peña Nieto. Los niveles de miseria en porcentaje de población llegaron a 6.9 con Peña Nieto, 8.8 con Calderón y con AMLO estamos en 10.2 y sumando. Lo señalado renglones arriba indica que la Guardia Nacional no ha terminado de ser un factor de seguridad en calles y carreteras, que la política demagógica de “abrazos, no balazos” no ha persuadido a la delincuencia organizada de respetar el patrimonio y la vida de los mexicanos, un ejemplo fresco es el atentado y muerte hoy mismo del juez Roberto Elías Martínez en Guadalupe, Zacatecas. En lo económico, se ve que regalar dinero de los contribuyentes no reduce la pobreza y dictar la política económica desde Palacio no nos ha permitido avanzar en nuestra relación comercial con Canadá y Estados Unidos dentro del TMEC. México sigue expulsando mano de obra barata al norte y subsistiendo de las remesas que sostienen la economía de familias y municipios. La inflación oficial rebasa el 9%, la subyacente alcanza más del 20% y el reciente incremento a los salarios mínimos atizará aún más el crecimiento de los precios. La refinería de Dos Bocas está lejos de producir su primer barril como lo ofreció para este mismo diciembre la secretaria de Energía Rocío Nahle, el Tren Maya enfrenta severos problemas en su avance por amparos de comuneros y ecologistas en su contra y el Aeropuerto Felipe Angeles no termina de operar como se esperaba por la dificultad para llegar y salir de él sin el tren que no será terminado en los próximos dos años. Finalmente, la lucha contra la corrupción quedó solo en buenos deseos porque temas como La Casa Gris, Pío, Felipa, Delfina, Layda, Bartlett y El Rey del Cash, entre otros, la derrumbaron como castillo de naipes. A prender veladoras para ver si llegan mejores tiempos en los dos años que le quedan al actual sexenio.

*A pesar de que Ana Lilia Herrera sigue sin dar su bracito a torcer y se mantiene reacia a reconocer de una buena vez por todas que la elegida como candidata de la coalición opositora al gobierno del Estado de México es Alejandra del Moral, en Toluca la actividad con vistas a la elección del año próximo va con todo. Los herreristas Cruz Juvenal Roa Sánchez, José “Pepe” Manzur Quiroga, Aarón Urbina Bedolla, Indalecio Ríos Velázquez, Brenda Aguilar Zamora, Ernesto Millán y Alejandro Castro Hernández, han sido incorporados con bombo y platillos a la campaña de Del Moral como operadores políticos en distintas áreas de la entidad y a querer o no, se han tenido que comprometer a dar la batalla contra Morena y su candidata Delfina Gómez Álvarez. Lo anterior significa que el PRI mexiquense no ha rendido la plaza y se comenta que para ello van a la elección no sólo con el PAN y el PRD, sino incluso podrían sumarse a su causa Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. En ese pleito Del Moral-Delfina, el Tribunal Federal Electoral determinó que no hubo violencia política de género en los mensajes subidos a redes sociales en relación a la postulación de la senadora y candidata morenista al gobierno mexiquense Gómez Álvarez.

*Luego del incendio que dejó un lesionado y consumió los hoteles Casa Tortugas y Mawimbi, ocasionando daños por cerca de 200 millones de pesos, hoteleros y habitantes de Holbox, en Quintana Roo, tuvieron que luchar contra el fuego con cubetas de agua (!), se dieron cuenta que esa comunidad carece de una estación de bomberos y que requieren con urgencia de una. Lo raro del es que con una pesada tramitología para abrir cualquier tipo de negocio, nadie reparó en que en esos establecimientos sus cocinas, estaciones eléctricas, de lavado y sobre todo, sus palapas de palma seca, son pasto fácil del fuego. Ah, después de los severos daños, la gobernadora Mara Lezama ya prometió una estación de bomberos.

