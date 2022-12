Ricardo Monreal y las posadas

“Diciembre me gustó pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad”, entonó Ricardo Monreal al contestar la pregunta de un reportero respecto a su permanencia o no en Morena. En los pasillos del Senado rumoran que Monreal no llega a las posadas, incluso a principios de semana corrió la especie de que pediría licencia.

Obvio, eso no ocurrió. Monreal regresó de la interparlamentaria México-España y al menos estos días, sigue caminando al filo de la navaja; entre irse o permanecer. No se ve tenso o enojado, por el contrario, luce relajado. Por una parte, crítica las decisiones del gobierno y por la otra, reivindica su pertenencia al movimiento de AMLO.

Señales encontradas, las fuerzas vivas de Morena piden su salida. Pleito, demandas de por medio, con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Pero más de 150 senadores y diputados federales de varios grupos parlamentarios, entre éstos 50 diputados de Morena, respaldaron a Monreal en contra de los ataques de la gobernadora.

¿Cuántos tabasqueños apoyan a Claudia Sheinbaum? ¿Cuántos chilangos apoyan a Adán Augusto López? La jefa de Gobierno y el secretario de Gobernación comparten la base de apoyo de AMLO. Marcelo Ebrard nunca ha construido una base propia. Monreal es un político que camina solo. Así es desde su rompimiento con el PRI en 1998.

Los Monreal controlan Zacatecas. Ricardo Monreal tiene diásporas de apoyo en varios estados, incluida la CDMX. Es dueño y señor del Senado y amplias relaciones con otros partidos, empresarios y medios de comunicación.

Preguntas: ¿Si Monreal se va de Morena a qué se va y si se queda a qué se queda? ¿Si se va a quién o a quiénes se lleva? Cuestión de tiempos y movimientos. Para documentar la especulación dos primicias de la política real: Uno, ningún político va en contra de sus intereses. Dos, el tiempo es el único bien no renovable en la política.

No hay muerte política, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. La estrategia de Monreal siempre es estirar la liga. En ocasiones se rompe, en otras no. Se rompió con el PRI, se rompió con el PRD. En 2018, cuando la candidata de Morena a la Ciudad de México fue Claudia Sheinbaum, estiró la liga, pero no rompió.

Acordó con AMLO darle la coordinación de los senadores morenistas. Ahora nuevamente estira la liga. Adán Augusto López le tira un puente. Layda Sansores y varios senadores quieren su salida.

A Morena le conviene que, si Monreal se va, se vaya pronto; además que se vaya solo. Esto le permitiría asumir el costo del rompimiento.

Si Monreal se lleva unos 15 senadores, Morena perdería su mayoría en el Senado, con lo cual la aprobación de leyes en los dos últimos años de gobierno se complicaría. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Por Onel Ortíz Fragoso

