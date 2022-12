Animal Farm

Las palabras son formas de realidad y, políticamente, tienen enorme ascendencia sobre el actuar social y ciudadano. El uso que los gobiernos hacen del lenguaje tiene impacto en el comportamiento de las personas, porque cuando las palabras se ordenan en discursos se convierten en acción política. La narrativa en nuestro país se ha tornado increíblemente autoritaria y represora, en el lindero de lo tiránico. Los que detentan el poder tienen el monopolio del uso legítimo de la violencia discursiva.

Esta semana, el oficialismo estableció cómo concibe la función del Ejército: “este Ejército surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores […]”. El Obradorato sueña con un Stadtpolizei y, quizás por eso, hemos atestiguado cómo el gobierno le otorga una “carta en blanco” al cuerpo castrense para disuadir y acallar disidentes.

El actual jefe de las fuerzas armadas ha construido una narrativa basada en una falsa concepción de la paz, del uso de la fuerza y del valor de hacer cumplir la ley, y ha avivado la vocación represora —que desde los 70— el Ejército carecía.

El Presidente rechaza la naturaleza y la “raison d'etre” de las Fuerzas Armadas y las pone al servicio de una realidad inexistente. Lo que es muy grave: el Ejército hará tareas de seguridad, seguirá en las calles, no usará la fuerza contra criminales, la usará en contra de disidentes. Es decir, servirá para perseguir opositores. Los ciudadanos que protestan pacíficamente no son golpistas; su intención es defender a las instituciones electorales. Del otro lado, pareciera que se está fraguando un golpe de Estado en caso de que el proyecto político continuista fracase en 2024. La realidad mexicana excede con creces la literatura libertaria de Orwell.

Orwell importa y tiene vigencia (Hitchens: dixit), ya que padeció la censura en carne propia cuando intentó publicar “Rebelión en la Granja” (texto multicitado aunque tergiversado por los publicistas obradoristas). Para Orwell, el mayor enemigo de la prensa libre es la “cobardía intelectual” de la prensa misma: la autocensura. Si la libertad significa algo, escribe, es que “simboliza el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar”. En “Freedom of the Press”, ensayo que Orwell escribió pensando en un prefacio para “Rebelión en la Granja”, propone que la libertad —como lo quería Rosa Luxemburgo— es la “libertad del otro”. Es el mismo principio contenido en las famosas palabras de Voltaire: “Detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Las democracias liberales se sostienen por el precepto de que todos los seres humanos tienen el derecho a decir y escribir lo que les apetezca. Es indefendible erradicar la libertad de pensamiento. La democracia no puede sobrevivir con medidas dictatoriales propias de los totalitarismos. En la gran empresa de proteger la democracia de la tentación totalitaria, Orwell nunca dejará de ser nuestro verdadero norte.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

Politólogo

MAAZ