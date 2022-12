Por encima de la ley

Llegamos al último día del año con la incertidumbre de lo que vendrá en 2023, con miras a la sucesión presidencial. Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó muchos meses el proceso, se ha dado cuenta que a como quedaron las leyes electorales, la promoción anticipada de sus corcholatas les puede traer serios problemas.

Por eso, lanzó una dura advertencia y dijo que “Quien aspira y juega sucio, actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte... hay que tener cuidado con los excesos, aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”. El regaño no es para menos: los suspirantes a despachar desde Palacio Nacional han incurrido de manera reiterada en faltas a la ley electoral para promocionarse y asegurar su nombre en las boletas electorales de 2024, faltas avaladas, solapadas y también hechas por el Ejecutivo Federal.

La permisividad y la laxitud para respetar el marco legal electoral, especialmente por parte de la Presidencia de la República, es una invitación a que seguidores de la corcholatas hagan y deshagan a su antojo, pero también es un permiso explícito para competir entre ellos sin honorabilidad.

Pero varios actos ilegales no sancionados por el árbitro electoral, fueron la excusa perfecta para que varios diputados federales de Morena violaran la ley. Reconocieron que son los responsables de contratar anuncios espectaculares en todo el país para apoyar la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum. No fue hasta que se analizó con lupa en el palacio del Ayuntamiento las posibles repercusiones legales, que los diputados recularon y decidieron pedir el retiro de la promoción, argumentando que no darán armas al árbitro electoral ni a la oposición para que desacrediten sus derechos ciudadanos.

Pero antes, en una explosiva entrevista que me dio en tv, la legisladora Patricia Armendáriz reconoció que ella y cuando menos tres diputados más pagaron de su bolsa esos anuncios, porque “todos están en campañas” y no habría que ser hipócritas.

En este contexto, si bien es evidente cómo Sheinbaum va a la vanguardia una de las corcholatas, no deja de ser llamativo que quien bajita la mano ya tiene un avance importantísimo Marcelo Ebrard, quien semanas atrás le tomó protesta a los integrantes del Comité de Apoyo a nivel nacional, es decir, a una estructura política con recursos todavía no claros para posicionarlo con miras a las encuestas que definirán la candidatura.

Por eso, ahora me resuenan las palabras de Lorenzo Córdova, quien dijo que se arrancó la renovación presidencial con un juego ilegal, perverso, irresponsable y de agandalle, convirtiendo la violación a las leyes “casi en una forma de vida”.

Todo esto pondrá a prueba la capacidad de disciplina guinda en 2023. La guerra al interior de Morena es una advertencia de lo que nos espera. La inestabilidad del partido repercutirá en toda la estructura de gobierno, poniendo en riesgo mucho de lo que se juega el país.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@carloszup

