Joe Biden y el AIFA

La aviación para López Obrador nunca ha sido un tema de política pública, tampoco de soberanía, de competitividad, de impulso al desarrollo. Ni siquiera un asunto de seguridad nacional. A lo largo de lo que va de su sexenio, el avión presidencial, el NAICM, el AIFA, sus viajes en aviones comerciales, el cabotaje y la pérdida de categoría en seguridad aérea le han servido para dos cosas: la grilla y la politiquería; ha usado todo lo anterior de distractor.

Y dentro de esa lógica se entiende la poca —nula— seriedad del macuspano de discutir en un soliloquio circular llamado “mañanera” la necedad de que el actual presidente de los Estados Unidos de América aterrice en el aeropuerto de Santa Lucía y no en el Benito Juárez ahora que venga a México a la Cumbre de jefes de Estado de América del Norte (por cierto, el presidente de EEUU le interesa no la reunión con AMLO, sino por un acercamiento hacia los mexicanos / latinos que beneficie a los demócratas de cara a las próximas elecciones en aquel país). En resumidas cuentas, el capricho del tabasqueño tiene todo de demagógico, engañoso incluso, y nada de urgente.

Biden no se pierde en nimiedades como le sucede a nuestro líder político. Y en ese sentido, es claro que él NO decide detalles como el dónde y cómo aterrizar en suelo mexicano. Para eso, el mandatario estadounidense tiene todo un equipo del servicio secreto y demás estructuras que determinarán si hay o no hay problema de que el Air Force One haga su arribo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estas planean las visitas de Estado de su líder con muchas semanas, meses de anticipación y, en ese sentido, AMLO está metiendo al servicio secreto en un predicamento.

Ahora bien, si no existe ninguna dificultad o impedimento usarán el Santa Lucía; de lo contrario aterrizarán en el aeropuerto de la Ciudad de México. En otras palabras, en Estados Unidos no priorizan jamás política sobre seguridad como hace la 4T. A modo de ilustración, dos consideraciones que seguro se harán los norteamericanos: 1) ¿les parece adecuado que el presidente de Estados Unidos aterrice en un aeropuerto MILITAR de otro país? Pues no lo olvidemos, el AIFA es un aeropuerto controlado y administrado por la Sedena. 2) Si aterriza en Santa Lucía, ¿cómo se trasladará posteriormente el mandatario al Centro Histórico? ¿En helicóptero? ¿Cerrando las vialidades desde el AIFA hasta el centro capitalino para que a Biden le tome, con seguridad, no más de 40 minutos arribar a Palacio Nacional?

Pero todo lo anterior no obsta para que López Obrador neceé; él quiere que Biden llegue al AIFA. Y en el proceso hace caso omiso a la contradicción que significa que ni él mismo ha utilizado nunca dicho aeropuerto.

Surge entonces la siguiente obligada pregunta: ¿Por qué AMLO quiere poner a Joe Biden en una situación en la que el estadounidense pueda incurrir en una aparente descortesía? La respuesta es sencilla. Nuestro presidente ha creado una situación en la que no importando la respuesta de Biden, él gana: si el estadounidense usa el AIFA, podrá ufanarse de ello en la mañanera y tergiversar las cosas ante sus seguidores (a pesar de lo obvio: que una golondrina no hace verano y un vuelo no hace un aeropuerto).

En caso de que el equipo de seguridad de Biden decida NO utilizar Santa Lucía, no se requiere mucha imaginación para oír desde ahora a López Obrador lloriqueando y victimizándose; cobrándoselo a Biden y reiterando su apoyo a Donald Trump. Pero que AMLO capitalice —mismo si lo hace muy “diplomáticamente”— no significa que Biden agradezca que su homólogo le quiera generar una nueva dificultad…

Lo anterior debería hacernos recordar como mexicanos que Andrés Manuel ha sido el primero y el que más le ha jugado rudo a Biden. Cuando este último ganó la presidencia, AMLO tardó más de un mes en felicitarlo. Y de allí hasta la bufonada de compartir en su cuenta de Twitter que él había votado a favor de que a la “amenaza naranja” le regresaran su cuenta en esa red social. Hacer alarde de ello, siendo el jefe de Estado mexicano y Biden el presidente legítimo de Estados Unidos (luego de la intentona de un golpe de Estado por parte de Trump), convirtió su anuncio en una puya más, una importante.

Ahora, con la petición de que Biden use el AIFA, Lopez Obrador reafirma algo muy típico de su persona y de la Cuarta Transformación en general: la incongruencia de “golpear” a Biden y después pedirle favores.

Maniobra —¿o debo decir maroma?— aparte para promover el AIFA no será suficiente para que cobre vuelo el malogrado aeropuerto. Usar a Justin Trudeau, presidente de Canadá, y luego a Biden, no resolverá que México recupere la Categoría 1 de seguridad en aviación.

Insisto, un distractor más para continuar polarizando a la sociedad mexicana. Porque lo que es construir, desarrollar, unir, eso a López Obrador no se le da. Ese tipo de propuestas no “vuelan” menos aún “aterrizan” si dependen de él.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

