Candidatura de Alito, lo peor de su albazo

*Vaya regalito de navidad les dio Alejandro Moreno a todos los priístas, al modificar los estatutos del partido para ampliar su mandato hasta 2024 y no dejar el cargo en agosto de 2023 cómo estaba previsto. El albazo de Alito ya unificó a varios distinguidos militantes que incluso han impugnado ante el árbitro judicial electoral la modificación de que fue víctima el tricolor hace una semana, pero para suerte del marrullero campechano, la sección instructora de la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha para determinar si es o no desaforado. Entre los pesos pesados que incluso estarían pensando la posibilidad de dejar el tricolor ante este nuevo abuso de Alito están Héctor Astudillo, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Roberto Madrazo, entre otros. El tema no es menor si se considera que más allá de su descrédito ante partidos como el PAN y el PRD, con quienes el priísmo tiene compromisos electorales inmediatos en Coahuila y el Estado de México, desde esa posición de poder, Alito podrá elegir candidatos para las elecciones del 2024 y lo peor, candidatearse él mismo para la presidencia como abanderado del tricolor, lo que de entrada sería una derrota anunciada.

*A poco más de 4 de sus 6 años como presidente, Andrés Manuel López Obrador llegó a mil conferencias mañaneras con una marcada caída en el interés de quienes se podrían interesar en verlo, y ha incrementado los ataques a sus adversarios, según el despacho de análisis político SPIN que dirige Luis Estrada. Para empezar, ya no existe ningún programa de radio de AM o FM, incluidas las de radio pública, que transmitan las conferencias del presidente en vivo. Hoy el contenido de las mañaneras parece más dirigido a sus adversarios, ha incrementado los ataques hacia quien considera sus enemigos y se ha victimizado como el presidente más atacado desde las épocas de Francisco I. Madero. Para quien esto escribe tal vez sea así, pero de lo que no hay duda es que AMLO se ha convertido en el mandatario que más ha atacado a los medios y los actores políticos que no comulgan con su verdad, generando un clima de confrontación que raya en lo francamente peligroso y si no, que le pregunten a Ciro Gómez-Leyva.

*”Lo que estoy viendo no se asocia conmigo, no es como yo soy, no es lo que yo imaginé ni es lo que yo soñé “, declaró a Forbes el arquitecto Francisco González-Pulido, autor del plan maestro para el edificio terminal del AIFA, quien se dijo decepcionado de quienes se encargaron de dar vida a la obra de la cual se desmarcó, al señalar que el Ejército distorsionó su proyecto sin consultarlo. Agregó que desde mayo de 2020, cuando entregó la propuesta arquitectónica de la terminal aérea, los encargados de la obra jamás volvieron a consultarlo y que jamás en su carrera le ha ocurrido que un cliente tome decisiones unilaterales sobre el proyecto. Por si andaban con el pendiente…

*Al cierre del presente 2022, algunos datos de la economía mexicana indican que ha recuperado sus niveles anteriores a la pandemia, aunque su nivel actual apenas se compara al que se registró en el tercer trimestre de 2019 y la inversión está en niveles registrados en el muy lejano segundo trimestre de 2013. Es decir, estamos hablando de un retroceso de ¡nueve años! Según datos del Observatorio Económico de México, la inversión durante el tercer trimestre de este año representó el 21.4% del PIB, cifra mayor al 20.8% del trimestre anterior en el mismo año, lo que representa un buen punto. Sin embargo, para el organismo todavía falta por hacer: si se considera que la inversión privada es el principal motor de formación de capital, en México hay que fortalecer la certeza jurídica para que esa inversión privada no decaiga. Pareciera un tema elemental pero a veces legisladores y funcionarios del ejecutivo no lo ven así. Recordemos las reformas energéticas y su proteccionismo a ultranza de Pemex y CFE, que tan preocupados tienen a nuestros socios en el TMEC. Debido a lo anterior, la pandemia y la ruptura de las cadenas de suministro a nivel global, la expectativa de crecimiento del Banco de México para el presente sexenio es de un promedio anual de 0.3%, muy por debajo del 4% anual y 6% sexenal ofrecido por el presidente Lopez Obrador en tiempos de campaña.

