Perú: el golpismo de la derecha latinoamericana

México tiene una larga tradición de asilo político que es motivo de orgullo nacional; por más de un siglo nuestro país ha abierto las puertas a quienes se han visto forzados a abandonar su patria a causa de la persecución de que son objeto.

Los más de 20 mil españoles que llegaron huyendo del régimen franquista, así como personajes de la talla de Héctor José Cámpora, León Trotsky o Rigoberta Menchú, por mencionar algunos, son ejemplo y testimonio de una política de estado que ha valido el reconocimiento internacional por su humanismo. Incluso cuando se otorgó asilo a Evo Morales, muchas voces contrarias al gobierno de la 4T y a los gobiernos de izquierda latinoamericanos respaldaron la decisión de AMLO, aunque claro, no faltaron las voces mezquinas y miserables que no perdieron oportunidad de criticarla, aun cuando se trató de una decisión apegada a la larga tradición de asilo.

Por eso, la intención de conceder asilo a Pedro Castillo y a sus familiares, de ninguna manera constituye una falta de respeto y mucho menos una intromisión de México en los asuntos internos del Perú, y es que una cosa es el principio de no intervención y otra muy distinta ser indiferente ante el riesgo a la integridad y la vida de las personas en un clima de persecución, trátese de políticos, activistas o simples ciudadanos.

La decisión de Dina Boluarte -instaurada en la presidencia del país sudamericano por una vía no democrática- de expulsar al embajador, Pablo Monroy, en represalia por el asilo otorgado a la familia de Pedro Castillo, es evidencia irrefutable de su revanchismo y su vocación represora y autoritaria que incluso pone en peligro la vida del presidente derrocado, sin mencionar el papel del Congreso peruano, cuyo talante antidemocrático se reflejó en su resistencia a adelantar las elecciones para que sea la voluntad del pueblo peruano la que dé salida a la crisis política de la nación; un pueblo que, por cierto, hoy protesta en las calles en respaldo a Castillo, o bien, se pronuncia por la disolución del Congreso y la realización de elecciones generales, pero casi nadie respalda al gobierno y al congreso golpistas, algo que curiosamente casi ningún medio de comunicación ha hecho notar.

Una vez más, como tantas otras veces en la historia de Latinoamérica, la derecha golpista muestra su rostro antidemocrático, sin embargo, hoy la voz de los olvidados, de los “peruanos patarrajada” se levanta del oprobio racista, clasista, neoliberal. Soy optimista de que la voz y la resistencia del pueblo peruano serán la vía para reinstaurar la democracia y mandar a esos rancios gobiernos usurpadores de derecha a donde pertenecen: el basurero de la historia.

Ciro Gómez Leyva

No es un secreto que Gómez Leyva ha sido una voz contraria al gobierno de la 4T, pero también hemos sido críticos hacia su labor periodística que consideramos sesgada, tendenciosa y alineada a intereses conservadores; ello de ninguna manera implica que seamos indiferentes respecto del cobarde atentado en su contra, mucho menos que nos alegremos. Me solidarizo con él y me sumo a la exigencia de que la agresión de que fue objeto no quede impune.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

PAL