El Recuento

Llegan los días en los que se hacen recuentos y me gustaría enlistar los momentos que no olvidaremos de este 2022. Por ejemplo: Entre los personajes del año evidentemente, tenemos más fresca la imagen de los futbolistas y sin duda alguna serían Messi y Mbappé. Este último, a pesar de su corta edad demuestra una gran madurez, seguridad y no le aunque, que lo haya abrazado Macron, todavía no lo besa el diablo. Pero, a poco ya se olvidaron de nuestro patinador en hielo mexicano Donovan Carillo?. O de nuestra gimnasta Down mexicana campeona mundial: Bibi Wetzel. O de la delegación nacional de TAEKWONDO que cerró el campeonato mundial de esta disciplina en Guadalajara durante este año obteniendo seis medallas, tres de las cuales fueron de oro y regalándonos una actuación histórica. Es más, aunque acaba de suceder a principios de mes, estoy casi segura que ya ni recuerdan a nuestra selección mexicana de béisbol infantil que le ganó a Cuba, quedando campeones mundiales. Y qué tal la selección de básquet mexicana que le ganó a la gringa en el clasificatorias para el mundial del 2023. Claro, nadie se fue a festejar al Ángel pero no todo en la vida es Fucho.

Y si hablamos de personajes no deportivos, la memoria también nos traiciona porque primero nuestros héroes eran los del grupo Coldplay con una gira en la que parecía que ya no se querían ir de México. Luego los de Rammstein con un mega espectáculo, pero después los desbancaron los del grupo Firme. La audiencia enloqueció con las presentaciones de Daddy Yankee a quien no le duró mucho el récord, porque llegó Bad Bunny con todo y el despelote de Ticketmaster. A principios de año, Will Smith y su cachetada a Chris Rock en plena entrega del Oscar. Otros personajes: Putin y su distópico homólogo ucraniano Volodímir Zelenski junto con su esposa Olena, posando para la revista Vogue en plena debacle. Y ahora, si hablamos de momentos de infarto, el primero fue nuestra incredulidad ante el movimiento sísmico del 19 de septiembre. Rompiendo todas las apuestas y las certezas científicas. También las elecciones en donde perdió tres tronos el PRI: Hidalgo, Durango y Oaxaca. La aprobación de la revocación de mandato, la reforma eléctrica y hasta el plan B de la reforma electoral sacaron chispas. Los festejos del día de muertos en la capital este año fueron una locura y sí, se confirmó que las alcaldías tiraron la casa por la ventana. También fueron momentos memorables las marchas anti AMLO y pro AMLO. Y algo que me llama la atención es que no siga siendo un escándalo el atentado contra Ciro Gómez Leyva. de los hechos más tristes fue la enorme cantidad de Feminicidios sobresaliendo por el asunto mediático el de Debanhi. De quién extrañamente ya no se habla gran cosa. Y la justicia apá?Ah, y la retirada de la Palma centenaria de su glorieta en Reforma mejor ya ni hablamos porque no sé ni cómo va el pobre ahuehuete.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

