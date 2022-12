Han pasado 36 años desde que Argentina ganó su última copa del mundo en suelo mexicano, hace pocos días esa racha se rompió y el país colapsó en una oleada de emociones desbordantes. En redes se vieron manifestaciones multitudinarias de apoyo y júbilo por la obtención de su tercera copa. Inclusive, el gobierno argentino declaró el 20 de diciembre, como feriado para que la población pudiera festejar en las calles. Todo lo anterior, pasa en un país netamente futbolero y necesitado de buenas noticias. Y es quizás, en este último punto, en donde habría que detenerse a reflexionar, sobre la profundidad de lo arriba señalado, ya que mientras el gobierno argentino ha concedido este paro de labores en favor de la alegría nacional, la economía no está nada bien, en el país albiazul. Todo lo contrario, pareciera que la inflación no bajará a niveles razonables en lo que queda de este año y quizás hasta el tercer trimestre de 2023, las cosas puedan empezar a cambiar en sentido positivo en este indicador. Actualmente este nivel de medida se encuentra en un acumulado de 85% anual. Desde hace años la subida de los precios en Argentina ha sido un fenómeno que no se ha corregido. Quienes viven en estas coordenadas geográficas, han tenido que acostumbrarse a convivir con una inflación interanual de 52.1% en promedio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Haciendo a un lado la hiperinflación de Venezuela, la de Argentina es, por lejos, la más alta de la región. La tercera economía de América Latina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), de acuerdo con lo que indican los Índices de Precios al Consumidor de octubre. El tener costos que aumentan 1% cada semana, en promedio, pulveriza ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que al día de hoy oscila entre 42% y la mitad de la población, según cifras oficiales.

UN PAÍS ACOSTUMBRADO A SUFRIR

Vivir con inflación mensual cercana al 4% no es nuevo para los argentinos. La peor fue la hiperinflación de 1989, cuando los precios subieron más del 3000%, llevando a la caída del gobierno de Raúl Alfonsín. En los 90, la llamada "convertibilidad" -que ató la moneda con el dólar- hizo que la inflación desapareciera, pero concluyó con el "corralito" sobre los depósitos bancarios en diciembre de 2001, que provocó violentas protestas y la renuncia del presidente Fernando De la Rúa.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INAP

