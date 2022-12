Libertad de expresión: derecho y responsabilidad de todos

En 4 años del Gobierno de la Cuarta Transformación diversos comunicadores y medios han calumniado, mentido y atacado sin ética alguna al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, esos mismos medios le piden al Presidente que no se defienda, que no los señale y hasta que no realice las “mañaneras”.

Eso no va a suceder. El Presidente y quienes apoyamos la transformación del país tenemos el derecho a denunciar a los golpistas opositores, señalar sus calumnias y a quienes mienten impunemente.

Ojalá los medios sean más profesionales y señalen cuando alguien miente; eso les daría más credibilidad. La libertad de expresión es circular.

Les guste o no el Presidente tiene el derecho a defenderse del poder de manipulación que tienen los medios. La libertad de expresión es para todos, no sólo para las y los periodistas. La libertad de expresión es circular.

Es curioso, ahora que tienen más libertad se han dedicado a atacar al gobierno de AMLO como nunca antes; lo cual no suena lógico si no metálico.

En un análisis reciente de los medios se revisaron siete periódicos. Se analizaron 148 notas, artículos y columnas, y se encontró que 64% de ellos estaban relacionados con la Cuarta Transformación; entre ellos 10% fueron notas positivas; 23.1 resultaron neutrales, y 66.3% criticaban su administración.

Tan existe como nunca la libertad de expresión en México, que se respeta sin censura de ninguna índole a quienes han orquestado una campaña en contra del gobierno, parecida a la que emprendió la prensa porfirista y huertista en oposición al presidente Madero”, como ha expresado el Presidente, López Obrador.

La libertad de expresión es un timbre de orgullo de la Cuarta Transformación, porque si los medios están reaccionado de esta manera, atacando, denostando, no reconociendo, es porque vamos hacia adelante, es decir se va transformando al país a través de la libre manifestación de las ideas, la libre expresión; hace parte de lo que consideramos una patria nueva.

Para el Presidente es totalmente condenable que se atente contra la vida de cualquier persona y es por ello que ha expresado su solidaridad y apoyo al periodista Ciro Gómez Leyva quien el jueves pasado fue víctima de un atentado. “porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública, y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum llamó a no especular sobre el móvil de la “agresión directa”, y esperar los resultados de la indagatoria, que será transparente.

Este gobierno no persigue a los periodistas, ni coarta su libertad de expresión, aunque ellos a su vez, lo insulten, lo difamen y lo calumnien en los medios un día sí, al otro también, y al siguiente sin falla.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

