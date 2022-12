O como Macron ¡y menos como Julieta Ramírez!

La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, representante por Morena del segundo distrito de Mexicali, Baja California, lanzó una de las más delirantes declaraciones en Twitter. Seguramente no se dio cuenta que, al desacreditar al árbitro, se desacredita ella misma.

Fue como sigue. Ante la fiebre mundialista, la diputada no pudo contenerse y compartió: “este árbitro se parece a Lorenzo Córdova”; esto cuando el pitante de la final Argentina-Francia marcó el primer penalti a favor de los argentinos. Olvida Julieta que gracias a que hubo un árbitro imparcial en la contienda del 2018 es que ella es hoy representante popular (y que no hubiese elementos para refutar su triunfo). No solo eso, que dicho árbitro veló para que las elecciones se realizaran con total transparencia y tranquilidad, lo que es en beneficio de todos los que participamos en ellas. El mismo árbitro que avaló el triunfo de todos los morenistas…

En otras palabras, Lorenzo Córdova y el INE son quienes pitaron el partido en el que “jugó” la diputada (entre muchos otros candidatos) y quienes también garantizaron que los votos se contaran de manera correcta.

Julieta Ramírez utilizó la fiesta mundialista para mezclar política con futbol. Pésima decisión. Quizá lo que sí podría haber aprovechado es reclamar al gobierno qatarí su trato hacia las mujeres y la comunidad LGTB. Reclamar, sí, al régimen de Irán el haber condenado a muerte al futbolista Ami Nasr-Azadani por haber apoyado las protestas en favor de los derechos de las mujeres. Pero respecto a eso la diputada ha guardado silencio y, que conste, es un tema que definitivamente atañe de manera directa a las mujeres. Olvida también la diputada que ella representa a toda la población de su distrito (votaran o no por ella) y no solo la posición y ocurrencias de su partido.

Pero, bueno, dado que ella habla en términos futbolísticos, valdría la pena recordarle que ningún jugador debe pedir se cambien las reglas del juego a medio partido, y ella está aún en funciones.

En otro rubro y de otra manera, Macron, presidente de Francia, también hizo alarde de cosas que no deben hacer los políticos, si bien muchos recurren a ellas y muchas veces. Algunos critican que se sentó en el pódium principal del gobierno qatarí (si bien, en realidad, todos los gobiernos participantes en el mundial —sentados o no con funcionarios de Qatar— dieron su VoBo de forma indirecta al gobierno de aquella nación al no hacer reproche alguno a sus prácticas medievales). Sin embargo, lo que sí se le reprocha al líder francés es que bajara a la cancha para consolar a los jugadores de Francia ante el resultado final del partido con el fin de hacer proselitismo.

Mbappé el “10” de Francia parecía ausente —molesto incluso— ante los comentarios de Macron, mientras el primero intentaba hablar con “Dibú” Martínez el portero argentino… A veces el deportista, aun en la derrota, prefiere solo ser consolado por sus iguales y no por los poderosos.

Pero, en fin, hay políticos que simplemente no aprenden. Y es que no es la primera vez que Macron hace alarde de estar en todo y querer ser el centro de lo que ocurra (me recuerda a alguien…)

Valga un mensaje para los políticos (no importa nacionalidad o ideología): el futbol no requiere “salvadores”; menos aún a representantes tan ignorantes como lo es Julieta Ramírez.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MBL