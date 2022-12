Alternancias ideológicas: giros políticos en el mundo

En los últimos tres años ha habido un reacomodo de los mandatos políticos en los principales países del orbe, reflejando un aspecto bastante revelador: alternancia de las ideologías de derecha e izquierda y de regreso. Alternancia que, al parecer, van a definir los próximos 25 años en un entorno nada favorable –guerra, pandemia, cambio climático.

La Unión Europea, ese mosaico variopinto de historias, regionalismos y potencias enfrascadas por un pasado bélico milenario, refleja con claridad lo dicho. Después de una clara luna de miel bajo una especie de necesidad de pertenencia al club comunitario, se han gestado internamente opiniones críticas, algunas de corte nacionalista, que rechazan la idea confederada –basta ver el caso de la Hungría del Presidente Viktor Orbán–.

Los procesos electorales de renovación de Ejecutivos y Parlamentos se han vuelto reñidos y polarizados, con diferencias porcentuales en las urnas realmente mínimas entre vencedores y vencidos. Por ejemplo, el segundo mandato del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, a partir de marzo de 2022, no fue su reelección fácil, y aunque recibió el 58.5% de la votación emitida y le separaron 17 puntos porcentuales de su adversaria, Marine Le Pen, del Frente-Agrupación Nacional que encabeza ésta elevó a una derecha radical en sus posiciones legislativas ese mismo año de 8.8 a un 17.3% en los escaños.

Dos años antes, Estados Unidos vivió un momento tenso con una elección que favoreció a los demócratas frente a un discurso populista penetrante –que en nada representa la vertiente republicana–, pero dicha tensión pervivió en las elecciones intermedias legislativas de este noviembre.

En ambos casos, siempre está presente la incertidumbre de una alternancia hacia vertientes cada vez más marcadas de populismo, lo cual trae aparejadas consecuencias importantes: el retiro o disminución del apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea a Ucrania, los acercamientos a la Rusia de Putin, las prácticas xenofóbicas contra los fenómenos migratorios cada vez más desbordantes y un discurso de una malentendida soberanía nacional.

Ahí está el caso de la Italia recién estrenada por la primer mujer en asumir el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni que, a pesar de sus orígenes ultranacionalistas, ha sido prudente –por lo menos, en el discurso de toma de posesión– en temas críticos como la unidad europea y la guerra en Ucrania. El punto es no caer en los tropiezos que otros países han tenido, como es el caso de los británicos desde antes de la pandemia con el referéndum de 2016 para salirse de la Unión y es la fecha en que no se ha solucionado tras un desfile de Primeros Ministros: Cameron, May, Johnson, Truss y el actual Rishi Sunak.

América Latina parece dirigirse también a los extremos ideológicos: la Argentina de los Fernández tras la gestión del Presidente de Mauricio Macri que fue bastante criticada o el caso de la sucesión de Piñeira en Chile con la actual presidencia de Gabriel Boric. La región destacó, sin duda, Brasil en un apretado vis a vis Bolsonaro-Lula Da Silva, donde éste ganó en forma mínima. Sin dejar de observar lo que vemos en Perú cuyo drama apenas inicia.

En el fondo de todo esto, lo que importa es que los vaivenes ideológicos eviten el extremismo y dividan a los países. Al final de cuentas, es el individuo de a pie el que resulta siempre perjudicado. Ojalá lleguen los hombres y las mujeres necesarios en un momento en que parece ser uno de los peores tiempos y que exige las mejores generaciones de líderes. En México se vivirá esa tensión pronto, que tendremos todos que enfrentar con dignidad, sabiduría y responsabilidad.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PAL