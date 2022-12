ÚLTIMO JALÓN

Después de visitar la refinería Dos Bocas, en Tabasco, para comenzar con las pruebas de producción, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará la Navidad en su finca de Palenque, Chiapas, para luego regresar a la capital del país. Cerrará el año con la petición a sus colaboradores para que den un nuevo apretón de tuercas, en 2023, a obras y programas sociales de la llamada Cuarta Transformación.

LEJOS, UN EXTRA EN EL CONGRESO

Nos hacen saber que el Senado no hará el intento por pedir un periodo extraordinario de sesiones, ya que Morena no cuenta con la mayoría para sesionar. El senador Ricardo Monreal, coordinador de los guindas, ha hecho saber que lo mejor es esperar al periodo ordinario hasta febrero para desahogar el Plan B de la reforma electoral.

REFORMA BENÉFICA

Los beneficios de la reforma judicial ya son visibles, ya que, según el informe de labores del ministro presidente Arturo Zaldívar, se fortaleció la carrera judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal constitucional hecho y derecho.

ACUERDO ESTRATÉGICO

Importante acuerdo de colaboración suscribieron ayer Claudia Sheinbaum y Mauricio Vila, con el fin de impulsar el desarrollo turístico de la CDMX y Yucatán. En mayo de 2023, llegará al Zócalo el programa Yucatán Expone, para impulsar empleos del sector: artesanos y productores podrán ofrecer sus productos y multiplicar oportunidades comerciales.

CADA QUIEN SUS TIEMPOS

Todo indica que la designación de nuevos consejeros del INE no es prioridad para el Congreso. El 21 de diciembre, vence el plazo para la integración del Comité Técnico de Evaluación, que elige a quienes deseen sustituir a Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama, y es fecha en que no se conocen nombres, parece que no les corre la prisa.

