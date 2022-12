Hace dos días, en el Salón de Plenos del Senado de la República, donde se debatía, —en lo que fue una maratónica sesión—, el famoso Plan Bk mediante el cual desde Palacio Nacional se intenta aniquilar al Instituto Nacional Electoral (INE), y senadores de todas las fracciones parlamentarias daban a conocer en la tribuna su voto personal sobre el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, se manifestó en contra de dicho plan, porque consideró que varios puntos se alejaban de la Constitución y deslindó al resto de los miembros de su bancada, y en su voto en contra sólo lo siguió el senador por el estado de Chihuahua, Rafael Espino de la Peña.

Al declararse como guardián de la Constitución, Monreal Ávila dijo contundente: “No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, y lo único que quiero es que se respete la Constitución”, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no habría “purgas” en su partido, esto, respecto a una posible expulsión de Monreal del partido oficial.

No obstante, con este voto en contra del Plan B, marcó ya la ruptura entre él y el partido que fundó junto con el Presidente, quien le ha puesto desde hace ya varios meses una inmensa y gélida distancia al legislador zacatecano.

Unas semanas antes de este debate, Monreal contestó con un estribillo musical a pregunta expresa sobre si dejaría las filas de Morena.

“Diciembre me gustó pa’ que te vayas” y también recibió el apoyo de un buen número de senadores con lo que mostró músculo, sin embargo, dejó que sus compañeros de bancada votaran a libre conciencia, aunque no por ello resultó extraño que otros legisladores afines al zacatecano, no lo hubieran seguido en esta votación tan importante, pero de que Monreal trae proyecto político, de eso, no hay duda.

Con este hecho, varias cuestiones salen a flote y que se habían venido comentando en los corrillos políticos: El senador Ricardo Monreal no aceptó el ofrecimiento o “premio de consolación” de ser el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, que buscó en 2018 luego de ser alcalde en Cuauhtémoc y cuando el inquilino de Palacio Nacional puso encima a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Hoy vuelve a ocurrir lo mismo, pero con la contienda presidencial de 2024.

El senador Ricardo Monreal no sucumbió a los ataques del ala más radical del partido oficial, que en la Cámara alta está representada por dos senadores: Citlalli Hernández y César Cravioto, que seguramente y después de este voto en contra, se encargarán de maniobrar para intentar cercar al legislador zacatecano, e igualmente, la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República que Ricardo Monreal tiene, podría estar pendiendo en un hilo.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM

PAL