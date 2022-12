Tiro de gracia a escuelas de tiempo completo

A pesar de la orden a la SEP y a la Secretaría de Hacienda del juzgado tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México para restaurar las escuelas de tiempo completo en beneficio de 3.6 millones de niños mexicanos, las dependencias mantuvieron la eliminación del programa, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 publicado apenas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acaba de entregar también un informe final de la mesa de trabajo elaborado por todos los grupos parlamentarios, para tener un análisis del impacto del rezago educativo que dejó la pandemia de COVID-19. A pesar de documentarse que hay un atraso en el desempeño educativo y emocional, se afectó a padres de familia al dejar de trabajar para volver al cuidado de los hijos, a quienes además se les quitó el derecho de un alimento al día, así como el apoyo para la elaboración de tareas.

Durante tres comparecencias, Delfina Gómez, entonces titular de la SEP, fue incapaz de argumentar la desaparición del programa y recientemente el presidente López Obrador ordenó a la nueva secretaria Leticia Ramírez justificar la decisión, los datos no han llegado, no pasa de que hubo corrupción, pero no se presentan carpetas de investigación abiertas que lo avalen. Ese derecho ganado por las familias debe ser restablecido.

Hugo López-Gatell no aprendió nada.

En esta temporada invernal en que los consultorios médicos y farmacias vuelven a saturarse por el regreso del COVID y la amenaza de una sexta ola, así como la propagación de la influenza y otras enfermedades respiratorias, el subsecretario de Salud vuelve a causar polémica por su política de salubridad discriminatoria.

Sólo no se equivoca el funcionario cuando las enfermedades no atacan a la población, pero frente a los primeros casos de contagios LóGatell vuelve a ser Gatell Rock Star. Ahora resulta que hizo el llamado al uso del cubrebocas en lugares cerrados porque dice que ponérselo sí reduce las posibilidades de transmisiones, algo que siempre rechazó. Y por otro lado lo que discrimina de él es negarle a los jóvenes no tienen que vacunarse contra la influenza. Esto porque el gobierno mexicano compra cada año alrededor de 30 millones de vacunas contra dicha enfermedad y para esta época no adquirió más dosis.

Lo bueno es que en la Ciudad de México otra vez la jefa de Gobierno vuelve a llevarle la contra a Gatell y en las estaciones del Metro hay unidades de vacunación y personal de salud que ofrecen vacunar de influenza a adultos mayores, señoras, jóvenes y adolescentes. Repuntan las enfermedades y repuntan las contradicciones políticas.

Uppercut: Chapulín político y experto en nada, improvisador de todo. Así se caracteriza Manuel Espino, expanista, expriista, ex de MC. Quien de policía de la federación ahora salta al Conalep. Pobres alumnos del nivel medio superior, qué culpa tienen.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

