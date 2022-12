Temporada navideña y eficiencia energética

Estimado lector, ha llegado oficialmente la temporada navideña, porque comercialmente, desde septiembre, ya se había instalado Santa Claus con sus renos en los centros comerciales, en fin, así es el comercio.

Ahora lo que toca son las posadas, las fiestas anticipadas de Fin de Año, los abrazos, los buenos deseos, los regalos, la nostalgia y la alegría de convivir con los seres queridos y los no tanto.

Dado que esta columna se escribe quincenalmente, permítame desearle una Feliz Navidad y lo mejor en estas fiestas, disfrute al máximo, claro, todo con medida, nada con exceso, evite tragos amargos, a usted y a

los demás.

He estado esperando la difusión de anuncios sobre el ahorro y la eficiencia energética de los adornos navideños, por lo menos los básicos respecto a la compra de productos seguros que eviten tragedias, a la fecha no he visto ninguno, por lo que me parece importante generar conciencia al respecto.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) sugiere un consumo racional de electricidad en esta época del año a efecto de reducir los gastos de facturación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recomienda el uso óptimo de la calefacción, así como el contar con un aislamiento adecuado en la casa o centro de trabajo y finalmente, un cuidado responsable en la utilización de las luces decorativas, por ejemplo, utilizar el mínimo de series posible, usar series LEDs, utilizar interruptores automáticos, desconectar las series al salir de casa, conectar menos de tres series al mismo tiempo, encender las series en un horario de 7pm a 11pm, todo ello para evitar vampiros eléctricos y económicos.

Hablando de vampiros y gastos de facturación, me genera curiosidad el acuerdo, de fecha 17 de abril de 2020, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene por objeto apoyar a la población durante la pandemia, a fin de no reclasificar los hogares, de acuerdo con su consumo de energía eléctrica, y así evitar que subieran a la Tarifa DAC (Servicio Doméstico de Alto Consumo, más caro), un subsidio cuyo resultado fue el que las familias mexicanas dejaran de pagar 12 mil 133 millones de pesos durante el periodo comprendido de abril de 2020 a mayo del 2021, beneficiándose a 10.4 millones de usuarios y aquí viene lo mejor, al día de hoy, el acuerdo sigue vigente (Tweets, @Hacienda_Mexico, 04/08/21).

Me di a la tarea de tratar de descifrar si dicho acuerdo sigue vigente hoy y todo indica que sí, porque formalmente la autoridad competente no ha dado por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria, por tanto, usted podría ser la envidia de la cuadra en sus adornos navideños, al fin y al cabo, su consumo no subirá la Tarifa DAC.

¡Feliz Navidad!

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

MBL