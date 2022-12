¿Por qué es necesaria una reingeniería de la Plataforma Nacional de Transparencia?

La Plataforma Nacional de Transparencia es un bien nacional y parte vital de nuestra vida democrática. Sin duda, marcó un antes y un después en la rendición de cuentas, el combate a la opacidad, a la corrupción, la investigación e incluso en la búsqueda de eliminación de brechas sociales. De esa magnitud es la importancia de la PNT para nuestro país.

La PNT cuenta con 62 servidores y todos los días, como una práctica rutinaria de acuerdo con los protocolos establecidos, se generan los respectivos respaldos de información.

El 30 de noviembre de 2022, la Plataforma Nacional de Transparencia tuvo una incidencia en su funcionamiento. Durante la generación de la copia de información, la cantidad de transacciones de la PNT generadas hacia la base de datos (como el trámite de solicitudes de información y recursos de revisión) presentó un pico extraordinario, lo que llenó el espacio destinado e impidió la correcta finalización del respaldo y dañó un servidor. Durante la generación de la copia del servidor, la situación se presentó por el crecimiento de 2 TeraBytes, que es 125 veces más de lo que la tendencia mostraba durante su monitoreo

En este proceso nunca se perdió información, esta permanece contenida en el servidor. Para ilustrarlo de una forma más simple, imaginen lo que pasa cuando un disco duro se daña: su contenido se encuentra dentro del hardware, sin embargo, el aparato físico resulta afectado y es imposible acceder. El servidor permanece en resguardo de la Dirección de Tecnologías de la Información (DGTI), disponible para cualquier peritaje.

A pesar del desarrollo global de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estas no son infalibles; sin embargo, en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia lo digo con todas sus letras: esta no fue víctima de un hackeo cibernético y no hubo ningún acceso no autorizado.

La Plataforma Nacional de Transparencia está en un proceso de revisión en todos sus sistemas y códigos para fortalecer su funcionamiento y garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. La elaboración del diagnóstico es realizada por una empresa especializada y con amplia experiencia en materia de ciberseguridad, la cual está trabajando de forma coordinada con la Dirección General de Tecnologías de la Información del INAI para revisar aproximadamente 2.5 millones de líneas de código.

Como complemento a estas labores, el INAI, en coordinación con los organismos garantes de las entidades federativas, estamos implementando el proceso de depuración de la información que ya cumplió con los periodos de conservación, principalmente las obligaciones de transparencia que 8 mil 240 sujetos obligados cargan trimestralmente; de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma. Esta información seguirá siendo pública, pero será debidamente resguardada por los sujetos obligados.

A través del Centro de Atención a la Sociedad del INAI atendemos las dudas de la sociedad para poder obtener las solicitudes de información y recursos de revisión que hayan presentado entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Colocamos también un anuncio en la PNT para invitar a las y los usuarios a ingresar las solicitudes y recursos promovidos en las fechas señaladas.

Hoy la Plataforma Nacional de Transparencia funciona y sigue siendo aliada de quienes buscan ejercer sus derechos, exigen rendición de cuentas y fiscalización del ejercicio público, y quieren un país cada vez más transparente. Siempre existirán a quienes no les guste la transparencia, pero el INAI y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia mantendremos a la Plataforma Nacional de Transparencia segura y con el compromiso de realizar soluciones integrales, porque los beneficios de esta herramienta deben prevalecer por siempre.

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

MBL